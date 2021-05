NS sluit uit voorzorg geldautomaten op stations in de regio: 'Enorm geschrokken van plofkraak'

Vanwege een plofkraak in Apeldoorn worden geldautomaten op verschillende stations in de regio tijdelijk gesloten. Het gaat onder meer om automaten op station Dordrecht, Schiedam, Rotterdam-Centraal en -Blaak.

Onlangs vond er in Apeldoorn een plofkraak plaats die voor een enorme ravage aan het monumentale stationsgebouw heeft gezorgd. Met het sluiten van geldautomaten op andere stations wil de NS 'voorkomen dat ook andere stations doelwit worden van een plofkraak'. Het gaat in heel Nederland om 28 geldautomaten.

'Enorm geschrokken'

"We zijn enorm geschrokken van wat er in Apeldoorn is gebeurd", laat Anneke de Vries weten, verantwoordelijk voor stations binnen de Raad van Bestuur van NS. "De ravage is groot. Met extra maatregelen, waaronder deze tijdelijke sluiting, doen we er alles aan om een volgende plofkraak bij een station te voorkomen."

De geldautomaten op station Dordrecht, Rotterdam-Centraal en -Blaak zitten aan de buitenzijde van het gebouw. Op Rotterdam-Centraal gaat het om de automaat aan de Blijdorp-zijde van het station. In Schiedam zit de automaat binnen, maar volgens een woordvoerder zit-ie op een plek waar er 'geen goed toezicht mogelijk is'.

Wanneer de automaten weer opengaan is nog onduidelijk.