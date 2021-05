Flitsdiefstal op Rotterdamse juwelier levert niets op

De brutale dief in de winkel | Foto:

Snel even wat sieraden stelen, denkt een man die de winkel van een Rotterdamse juwelier binnenstapt. Hij slaat het veiligheidsglas van een vitrine vlakbij de deur met een hamer kapot. Maar doordat het glas op de kostbaarheden valt kan hij ze niet meteen weggrissen.

Bovendien stormt een medewerker direct op hem af, waarna de berover zonder buit wegrent. De medewerker achtervolgt hem nog, maar slaagt er niet in de dader te achterhalen.

Met een bromscooter rijdt de verdachte op maandag 12 april omstreeks 14.25 uur, via de Blaak en de Dominee Jan Scharpstraat, naar juwelier Van Andel in de Hoogstraat. Hij zet de bromscooter met draaiende motor voor de winkel in de verwachting snel te kunnen toeslaan. Maar het loopt anders af.

Na de mislukte beroving wordt hij direct belaagd door een medewerker en de dader laat hierdoor noodgedwongen de in de Herman Bavinckstraat gestolen bromscooter staan. Hij gaat er te voet vandoor en slaagt erin de medewerker af te schudden. Hij wordt voor het laatst gezien op de Blaak. Hij is wel gefilmd.

De man draagt een donkere jas met een embleem op de linker schouder. Hij heeft een lichte capuchon over zijn hoofd getrokken. Verder heeft hij een blauwe trainingsbroek aan, met verticale strepen aan de zijkant.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.