Nacompetitie: Feyenoord-huurling Hendriks hoofdrolspeler in spannende halve finale om promotie

Marouan Azarkan en Ramon Hendriks hebben donderdagavond met NAC Breda in de nacompetitie om een eredivisieplaats de finale bereikt. De Feyenoord-huurlingen wonnen na strafschoppen met hun ploeg bij eredivisionist FC Emmen, nadat de wedstrijd na reguliere speeltijd en verlenging in 1-1 was geëindigd. NAC en NEC mogen zondag gaan uitmaken welke ploeg volgend seizoen op het hoogste niveau van Nederland speelt.

Hendriks speelde een belangrijke rol bij NAC Breda. De verdediger, die tegen FC Emmen als linksback speelde, gaf namelijk de assist voor openingsdoelpunt van de wedstrijd. Voormalig Feyenoorder Lex Immers scoorde daaruit de 1-0. In de tweede helft was Hendriks voor NAC Breda op een negatieve manier betrokken bij een goal. Hij verwerkte de 1-1 in eigen doel. Uiteindelijk gingen de Noord-Brabanders na het nemen van penalty's nog door.

Hendriks werd in de tweede helft van de verlenging gewisseld. Azarkan startte bij NAC Breda in de basis en kwam een uur in actie.

Vente kansloos onderuit met Roda JC

In Nijmegen verloor Roda JC, waar Feyenoord-huurling Dylan Vente in de basis stond, met 3-0 van NEC. Bij de thuisploeg scoorde Rangelo Janga, oud-speler van Excelsior en FC Dordrecht, het tweede doelpunt van de avond. Kees Luijckx, oud-huurling van Excelsior, werd bij Roda JC vlak voor de rust met een gele kaart gewisseld.

De finale NAC Breda-NEC wordt zondag om 18:00 uur gespeeld.