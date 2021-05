Weer van vandaag: kans op zware windstoten

Vandaag laat de zon zich geregeld zien en bestaat er kans op een bui. De zuidwestenwind neemt toe en wordt krachtig en aan zee hard of stormachtig, windkracht 6 tot 8. Er bestaat kans op zware windstoten tussen de 75 en 85 kilometer per uur. De temperatuur komt uit op een graad of 15.

Laat op de avond en vannacht krijgen we vanuit het westen te maken met een actief regengebied. Het koelt niet verder af dan 10 graden. De zuidwestenwind waait krachtig en langs de kust hard tot stormachtig, kracht 6 tot 8. Ook komen er nog steeds zware windstoten voor tussen 75 en 90 kilometer per uur.

Morgen is het bewolkt en valt er flink wat regen, in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. In de middag wordt het slechts 12 graden en is het koud voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind trekt naar het westen en neemt af tot matig en aan zee tot krachtig.

Vooruitzichten

Eerste Pinksterdag verloopt overwegend bewolkt en er is kans op een bui. Op Tweede Pinksterdag af en toe zon en meerdere buien. In de middag wordt het 15 graden en staat er aan zee een krachtige zuidwestenwind. Dinsdag en woensdag is er af en toe zon en valt er een enkele bui. Het wordt opnieuw kouder met in de middag slechts 13 graden.