Gemeente verruimt financiële hulp voor Rotterdammers die vaste lasten niet kunnen betalen

Rotterdam verruimt de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), zodat meer Rotterdammers er gebruik van kunnen maken om hun vaste lasten te betalen. Vanaf 25 mei is de extra financiële steun bij inkomensverlies door de coronacrisis ook flink hoger.

Minimaal was de TONK-gift 750 euro, maximaal 1500 euro. Dat bedrag gaat nu flink omhoog. Er zijn nu ook uitkeringen van 2250 en maximaal 3000 euro.

"Het kan hoger uitvallen omdat we nu al toe gaan kennen bij een kleinere inkomensdaling", zegt de Rotterdamse wethouder Michiel Grauss die armoedebestrijding en schuldenaanpak in zijn portefeuille heeft. Inmiddels hebben 1550 Rotterdammers een aanvraag ingediend. Maar de gemeente wil nu dus meer Rotterdammers in aanmerking laten komen voor de TONK.

Vanaf 25 mei hebben Rotterdammers met een inkomensdaling van 15% door de coronacrisis recht op de TONK. Dat was eerder 25%.

Hulp

Grauss: "We bieden mensen die de TONK aanvragen nu ook hulp bij financiële problemen en schulden als zij dat wensen. Inmiddels hebben 194 mensen zich hiervoor gemeld en krijgen ze hulp van de gemeentelijke loketten."

Van Rotterdammers die de TONK hebben aangevraagd vóór 25 mei zal de aanvraag opnieuw beoordeeld worden. De mensen die de aanvraag niet hebben afgemaakt worden de komende weken gebeld met de vraag of ze hulp nodig hebben en om hen te wijzen op de verruiming.

De TONK kan nu nog aangevraagd worden tot en met 30 juni.