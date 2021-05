Dit is waarom de Rekenkamer vindt dat de gemeente geen besluit kan nemen over Feyenoord City

Er is op cruciale punten nog steeds onduidelijkheid of aan alle met de gemeente gemaakte afspraken is voldaan. Dat is in het kort de conclusie die de Rekenkamer Rotterdam trekt over deelname aan Feyenoord City. Directeur Paul Hofstra van de Rekenkamer legt uit.

"Dit is de tweede tussentijdse brief die wij over Feyenoord City hebben geschreven. De eerste brief ging over of er genoeg publiek belang was. We hebben toen geconstateerd dat het er niet genoeg was. In deze brief zijn we daarop doorgegaan. Is er op dit moment wel voldoende publiek belang? Dat is namelijk een harde wettelijke eis. En we hebben als Rekenkamer moeten constateren dat het publiek belang nog steeds niet helder en duidelijk is", zegt Hofstra.

"Aan de andere kant hebben we gekeken naar de voorwaarden om deel te nemen aan Feyenoord City. Dat is een hele waslijst, 98 in totaal. De voorwaarden zijn in opdracht van de gemeenteraad door accountantskantoor Deloitte getoetst. En als Rekenkamer hebben wij daar weer naar gekeken. En we zijn tot de conclusie gekomen dat er aan een groot deel van de voorwaarden voldaan wordt, maar dat het de op meest cruciale punten niet duidelijk is. En dan kun je naar onze mening geen weloverwogen besluit nemen."

En wat zijn die cruciale punten waarop onduidelijkheid is?

"De bereidheid van de financiers om deel te nemen. Dat is een hele belangrijke want dit gaat over de totale financiering van het stadion. En daar is op dit moment nog steeds onduidelijkheid over. Dat had niet gemogen. Er hadden intentieverklaringen of financieringsovereenkomsten moeten liggen om duidelijk te maken of er straks aan het einde van het jaar de definitieve handtekening kan worden gezet. En zover is Feyenoord nog niet.

"Waar ook onduidelijkheid over bestaat is de uiteindelijke business case. Dat is een keiharde eis die de gemeenteraad heeft gesteld: die mag niet afwijken van de eerder vastgestelde case. In een business case staan alle kosten, uitgaven en risico’s allemaal keurig op een rijtje. En er bestaat nog veel onduidelijkheid over zowel de definitieve bouwkosten als over de zogenaamde landaanwinning. Dat stadion komt half in de Maas te staan, dat is een vrij ingewikkelde bouwsituatie, en daar is nog helemaal geen helderheid over. Maar dit zijn nu net hele belangrijke elementen die bepalend zijn voor de definitieve business case."

De Rekenkamer heeft al twee keer onderzoek gedaan. Is er iets veranderd?

"Wat er nu wel ligt is een zogenaamd publiek kader, waarin het college van burgemeester en wethouders een poging heeft ondernomen om duidelijk te maken wat het publiek belang is. Maar als je puur kijkt naar wat dat publieke belang nu is, is dat naar onze mening veel te mager en dus niet voldoende. En ik zeg erbij: het is een harde, wettelijke eis omdat je als gemeente, als overheid niet zomaar belastingcenten in een private onderneming moet stoppen."

Is er überhaupt wel iets duidelijk over Feyenoord City?

"Jawel. Maar nou net niet op de belangrijkste elementen. En de gemeenteraad heeft juist gezegd dat er over 'alle' 98 voorwaarden volstrekte duidelijkheid en helderheid moet zijn voordat ze een positief besluit kunnen nemen over een deelname in Feyenoord City. Dan hebben we het dus over het investeren van 40 miljoen euro. Dus met zoveel onduidelijkheid op cruciale punten kun je volgens ons op dit moment geen weloverwogen besluit nemen."

Hoe ziet het proces er verder uit?

"Het is nu aan de gemeenteraad. Ik geef volgende week dinsdag nog een toelichting en er volgen dan nog wat technische sessies. In juli zal het besluit hoe dan ook moeten worden genomen."