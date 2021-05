FC Rijnmond: met John van Loen vooruitblikken op Feyenoord - FC Utrecht

John van Loen is vrijdagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. De oud-spits van Feyenoord en FC Utrecht blikt samen met presentator Bart Nolles, Sinclair Bischop en Thomas Verhaar vooruit op het finaleduel in de play-offs. Inzet is een plek in de voorronde van de Conference League.

Natuurlijk gaan we ook even terug naar afgelopen woensdag, toen Feyenoord en Sparta elkaar in de Kuip troffen in de halve finale. In eigen stadion was Feyenoord met 2-0 te sterk voor Sparta. Steven Berghuis opende de score na een half uur spelen, niet veel later was het duel al beslist door een eigen goal van Tom Beugelsdijk.

Van Loen speelde in de jaren negentig twee jaar bij Feyenoord. In het seizoen 92/93 werd hij landskampioen met de Rotterdammers. In dat elftal speelden onder meer ook John de Wolf, Regi Blinker, John Metgod, Henk Fraser, Jozsef Kiprich, Peter Bosz en Ed de Goeij. Een jaar later won Van Loen met Feyenoord de KVNB-beker. NEC werd, mede door een doelpunt van Van Loen, met 2-1 verslagen.

Tien jaar eerder maakte Van Loen zijn debuut in het betaald voetbal bij FC Utrecht, komend weekend de tegenstander van Feyenoord. Hij keerde later ook nog terug bij die club om zijn actieve loopbaan in Nederland af te sluiten.

In april van dit jaar gingen wij nog langs bij Van Loen om te praten over Feyenoord. Hij was lovend over de fans van de Rotterdamse club. "Het zijn de beste supporters van Nederland. Vroeger zat het stadion niet vol, nu wel. Ook al is het slecht, het stadion zit vol."

FC Rijnmond begint vanmiddag rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.