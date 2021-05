Van Loen in FC Rijnmond: ‘Feyenoord moet zelf een spits kunnen opleiden’

Volgens John van Loen is FC Utrecht dit weekend de favoriet in de finale van de play-offs om Europees voetbal. “FC Utrecht is meer een team dan Feyenoord, dat het maar af en toe is. Tegen Sparta zag je dat bijvoorbeeld, maar ik denk dat FC Utrecht momenteel beter in haar vel zit dan Feyenoord”, zegt de oud-spits van beide teams in FC Rijnmond.