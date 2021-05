Geertruida mist einde seizoen van Feyenoord en EK met Jong Oranje

Lutsharel Geertruida komt dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord. De verdediger heeft deze week een operatie ondergaan aan zijn knie. Geertruida viel zondag in de laatste competitiewedstrijd tegen RKC al snel geblesseerd uit.

De 20-jarige Geertruida was dit seizoen onomstreden basisspeler bij Dick Advocaat en ontpopte zich als veel scorende verdediger. Geertruida moet door zijn blessure ook het EK met Jong Oranje missen. De rechtsback zat in de voorselectie van bondscoach Erwin van der Looi.

Definitieve selectie

In de definitieve selectie van Jong Oranje zitten wel zijn ploeggenoten Justin Bijlow en Tyrell Malacia. Ook Spartaan Abdou Harroui en de regiospelers Noa Lang en Danilo Doekhi zitten in de definitieve selectie. Nederland neemt het op 31 mei in Boedapest in de kwartfinale op tegen het sterke Frankrijk.