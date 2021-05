Woningnood in de polder: Tim (25) is kansloos op de woningmarkt, maar welkom bij Gods huis

“Bijzonder wonen, dat is het zeker. Als er in de kerk gerepeteerd wordt, dan heb ik livemuziek.” Tim laat zijn tijdelijke onderkomen zien en maakt met een kwastje nog het laatste verfwerk af. Komende week verhuist hij naar de pastorie.

De Katholieke kerk met de pastorie aan de Langeweg in Middelharnis | Foto: Rijnmond

“Er is even geen pastoor die in de woning gaat wonen en de parochie laat het niet graag leegstaan, dus mag ik het huren.” Daarbij wordt wel gevraagd 'het pand enkel te gebruiken in harmonie met de bestemming van het kerkgebouw'. "Het scheelt dat ze me kennen, omdat ik zelf actief ben binnen de katholieke kerkgemeenschap op het eiland. En ik ben niet iemand die keiharde hardcore aan zal zetten. Mijn vrienden zijn ook bijna allemaal gelovig."

De kerk staat op loopafstand van het centrum van Middelharnis en heeft een mooie tuin, waar Tim zichzelf al barbecues ziet organiseren. Een buitenkansje is het. "Uiteindelijk is het gewoon een huis, maar wel een huis met een bepaalde achtergrond en het is wel een eer om er te mogen wonen. Alleen al het idee dat je binnen kunnen lopen als je het even nodig hebt vind ik mooi."

Voorkeur voor Oude-Tonge

Toch is er één grote ‘maar’. “Het is geen Oude-Tonge.” Oude-Tonge is het dorp waar Tim vandaag komt en zijn netwerk heeft. Het ligt aan de oostkant van Goeree-Overflakkee, op ongeveer tien minuten rijden van Middelharnis. “Ik heb daar alles. Mijn vrienden, de kroeg, mijn eigen kerk, de verenigingen. Dus ik wil daar eigenlijk niet weg.”

Maar daar een huis vinden lukt Tim niet. Zeker niet nu hij door corona het werk bij zijn evenementenbedrijf stil heeft zien vallen. “Dat maakt het zeker lastiger. Ik werk nu drie dagen, maar ik heb ook vrienden met een goede baan van vijf dagen en die lukt het ook niet om iets betaalbaars te vinden. En de woningen die wel te betalen zijn moeten voor minstens 50.000 euro worden vertimmerd.”

Bekijk hieronder de reportage:

Voor de happy few

Tim staat al jaren op de wachtlijst voor een huurwoning, maar komt er ook daar niet tussen. In 2018 sprak Tim in bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee om het probleem aan te kaarten.

“Er is in de tussentijd wel wat gebouwd, maar het is allemaal voor de ‘happy few’. Het aantal nieuwe huizen voor starters valt daarbij echt in het niet. Zonde, want wat je dan krijgt is dat jongeren vertrekken van het eiland. Ik heb het nu over Oude-Tonge, maar het is overal zo. En ouderen hebben we genoeg hier op Flakkee, maar jongeren moet je hier zien te houden. Daar slagen we nu niet best in.”

Tim aan het klussen in zijn tijdelijke onderkomen in de pastorie | Foto: Rijnmond

Er zijn afspraken tussen de gemeente en de woningcorporatie over de bouw van betaalbare huizen, maar zeker nu de woningmarkt zwaar overspannen is zal dit het probleem niet in de dichtbije toekomst verhelpen. De vraag naar levensloopbestendige woningen voor ouderen en huizen voor statushouders is ook nog altijd hoog.

De oplossing volgens Tim? “Misschien zorgen voor wat meer doorstroming als we het hebben over huurwoningen. De prijzen blijven stijgen, dus kopen wordt voor jongeren alleen maar lastiger. De corona moet gewoon voorbij”, en daar voegt hij met een grote glimlach aan toe: “En ik moet aan de vrouw denk ik.”

De komende weken maakt Rijnmond meerdere reportages over de woningmarkt in de regio. Met aandacht voor opvallende bouwprojecten, eigen initiatieven van Rijnmonders en jongeren op woningjacht.