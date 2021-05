Geen kaartjes voor de finale van het songfestival? Met deze bingokaart maak je er thuis een groot feest van

De finale van het Eurovisie Songfestival belooft een waar spektakel te worden. Om het kijken van de show nóg leuker te maken, hebben we samen met Rotterdamse Memes een songfestivalbingokaart gemaakt.

De bingokaart kan je hieronder opslaan en uitprinten of via deze link downloaden. Je kunt ook meespelen via Instagram door naar onze Instagram Stories te gaan en daar een screenshot van de bingokaart te maken en deze op jouw Stories (ingevuld) te delen.

Deel jouw bingofoto

Maak er een geweldige avond van en deel jouw bingofoto of video met ons en Rotterdamse Memes op Instagram. Gebruik daarbij de tags @rtvrijnmond en @rotterdamsememes. De leukste inzendingen delen we op de Instagram van Rijnmond.