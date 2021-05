Dick Advocaat: 'Hoe je ook heet en wie je ook bent, Feyenoord is een moeilijke club voor een trainer'

Dick Advocaat hoopt dat hij zijn emoties in bedwang kan houden na zijn laatste wedstrijd op de bank bij Feyenoord. “Ik hoop niet dat je het ziet, er hoeft bij mij maar iemand iets te zeggen en de tranen komen”, zegt hij tijdens zijn laatste persconferentie in de Kuip. “Ik heb al traantjes genoeg gelaten, emoties komen bij mij heel erg snel. Dat vind ik soms best vervelend.”

Feyenoord speelt komend weekend in de finale van de play-offs tegen FC Utrecht. Inzet is een plek in de voorronde van de Conference League. Advocaat kan weer een beroep doen op Bryan Linssen, die ontbrak tegen Sparta (2-0). Lutsharel Geertruida ontbreekt. “Dat is een aderlating, maar Tyrell Malacia en Ridgeciano Haps speelden uitstekend tegen Sparta”, aldus Advocaat.

Na het duel met FC Utrecht eindigt de carrière van Advocaat als clubtrainer. Tijdens het perspraatje keek hij alvast even terug op zijn periode in de Kuip. “Hoe je ook heet, wie je ook bent, Feyenoord is een moeilijke club voor een trainer. Zelfs toen wij dertig keer ongeslagen bleven was er kritiek.”

En dat was zelfs voor Advocaat, die een rijke carrière heeft gehad als trainer, soms lastig. “Maar het was vroeger bij Leo Beenhakker en Giovanni van Bronckhorst ook zo. Dit is een prachtige club om te werken, met alles erop en eraan, maar het is wel moeilijk.”

Geen spijt

Toch heeft Advocaat, zo vertelt hij, geen spijt van zijn extra jaar bij Feyenoord. “Nee, tot december ging het uitstekend. We verloren alleen van Vitesse en stonden tweede. Daarna ging het op en af, het was te wisselvallig. Vijfde worden met Feyenoord is niet goed."