LIVEBLOG: Volg het kort geding van FC Utrecht voor duel met Feyenoord

Feyenoord in actie tegen FC Utrecht. | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

FC Utrecht is het niet eens met de keuze van de KNVB om het duel met Feyenoord te verplaatsen naar komende zondag. De finale van de play-offs om Europees voetbal stond vast op zaterdag, maar de wedstrijd kan dan niet in De Kuip gespeeld worden door het Songfestival. FC Utrecht heeft een kort geding aangespand tegen de voetbalbond en verslaggever Paul Verspeek volgt de zaak.

FC Utrecht schreef op de eigen website dat het besluit in strijd is met de reglementen van de KNVB voor dit seizoen.

De gemeente Rotterdam had al een jaar geleden aangegeven dat de finale van Eurovisie Songfestival en een wedstrijd in de Kuip vanwege de strenge veiligheidsredenen niet tegelijkertijd konden worden gehouden. De gemeente is blij met het plan van de voetbalbond.

De updates van Verspeek zijn in de onderstaande liveblog te volgen.