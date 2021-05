Uitspraak kort geding over Feyenoord - FC Utrecht rond 19:30 uur

Feyenoord in actie tegen FC Utrecht. | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

FC Utrecht is het niet eens met de keuze van de KNVB om het duel met Feyenoord te verplaatsen naar komende zondag. De finale van de play-offs om Europees voetbal stond vast op zaterdag, maar de wedstrijd kan dan niet in De Kuip gespeeld worden door het Songfestival. FC Utrecht heeft een kort geding aangespand tegen de voetbalbond en verslaggever Paul Verspeek volgde de zaak vrijdagmiddag. De uitspraak is rond 19:30 uur.