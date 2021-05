Luister hier terug: Lof der Verpleegkunst, een ode aan alle verpleegkundigen in de zorg

De grootste beroepsgroep in de zorg wordt gevormd door verpleegkundigen. Maar liefst 204.000 mensen werken in dit vak. Afgelopen donderdag werden zij allemaal geëerd tijdens het festival Lof der Verpleegkunst. En Radio Rijnmond was erbij.

In het jaar waarin de coronapandemie begon hebben we met zijn allen staan klappen voor mensen die werken in de zorg. Er waren cadeautjes, chocolade, bloemen, gedichten en liedjes bezorgd. Die aandacht voor al die werknemers is inmiddels een beetje weggezakt, maar toch gaat hun werk door. De verpleging is onder te verdelen in tientallen beroepen. Zo heb je de ambulancebroeder, de verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp, de GGZ-verpleegkundige, die op de neonatologie, nefrologie, kinderverpleegkundige, op de psychogeriatrie (ouderen met dementie), urologie, IC…en zo kun je nog wel even doorgaan.

Jaarlijks besteedt de stichting Lof der Verpleegkunst aandacht aan de veelzijdigheid van dit vak. Dat gebeurt met een festival. De stichting wordt gevormd door vrijwilligers die zelf werkzaam zijn (geweest) in dit vak. Ze willen begrip kweken voor het vak en jongeren interesseren om erin te gaan werken. Want er is een groeiend tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen.

Daarom wordt jaarlijks rond de dag van de verpleegkunde een festival georganiseerd. In 2021 is dat volledig online en op Radio Rijnmond. Erik Lemmers bezocht in zijn dagelijkse radio-programma verpleegkundigen en verzorgenden en leerlingen die dat willen worden. En hij merkte dat er enorm veel enthousiasme en liefde voor het vak is. Voor veel mensen is het echt een roeping geweest om ermee te beginnen.

Luister bovenaan het bericht naar de podcast van die uitzending.