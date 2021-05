Nick Kersten nieuwe technisch directeur van Excelsior

Excelsior heeft vrijdag Nick Kersten gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur van de club. Hij komt over van eerstedivisionist NEC, waar hij hoofd scouting was. Kersten volgt Ferry de Haan op, die bij sc Heerenveen aan de slag gaat als technisch manager.

Kersten tekent voor drie jaar bij Excelsior. "Ik zie het als een prachtige kans die Excelsior me biedt en ik kijk er heel erg naar uit om bij deze club te beginnen’’, zegt Kersten. ,,Ik heb verschillende gesprekken gevoerd met Daan Bovenberg en het bestuur en daar sprak veel vertrouwen uit. Dat vertrouwen was voor mij een belangrijke reden om voor Excelsior te kiezen." De scouting en de jeugdopleiding worden de belangrijkste pijlers van de Kralingers.

"Door zijn vakinhoudelijke achtergrond en ervaring in het scouten van talent, het laten doorstromen van jeugdspelers en samenstellen van een selectie met transferwaarde, beschikt Nick over precies deze eigenschappen", meldt Bovenberg, de algemeen directeur van Excelsior. Met Kersten krijgen jonge ambitieuze mensen de kans om de volgende stap te zetten in hun carrière en de club Excelsior verder te ontwikkelen.

Kersten was sinds 2007 werkzaam voor NEC. Hij scoutte daar vrijwillig de jongste jeugd en werkte zich op bij de Nijmegenaren tot Hoofd Scouting. Afgelopen week werd bekend dat Kersten NEC zou gaan verlaten.