Handen uit de mouwen, deze mannen adopteerden hun containers: 'Zo houd ik mijn buurtje schoon'

Als hij zijn vaste rondje maakt, prijkt de pet met het logo van de Amerikaanse misdaadserie NCIS altijd op zijn hoofd. De 66-jarige Fred Pijl speelt geen amateur-detective, wel controleert hij dagelijks alle afvalcontainers bij hem in de buurt. Al drie jaar. Met een vette knipoog wijst hij naar zijn pet en zegt: "Ik ben van de Nationale Container Inspectie Service." Zo maakt hij contact en bindt hij op een speelse manier de strijd aan tegen de troep op straat. "Je kan allemaal gaan lopen schelden en tieren. Als we met z’n allen de schouders eronder zetten, krijgen we het wel voor elkaar."

Fred Pijl met zijn geheime wapen: de sleutel van de container | Foto: Rijnmond

Bij Fred voor de flat staan twee ondergrondse containers voor restafval en dagelijks treft hij vuilniszakken naast de bak. Ook al zitten de containers niet vol, toch gaat het verkeerd. "Als de eerste container vol zit, dan zetten bewoners de vuilniszak ernaast. Ze lopen niet door naar de volgende container, waar vaak nog voldoende ruimte in zit." Het is een hardnekkig misverstand waar hij zijn medebewoners van de flat op aanspreekt en toch blijft het probleem zich herhalen.

Jakkes! Zelfs bloedend maandverband ruimen ze op

Fred laat zich niet ontmoedigen en draait zijn hand niet om voor een onsmakelijk klusje. "Dit weekend was een vuilniszak opengescheurd door de vogels. Lag er bebloed maandverband op straat. Dat is smerig maar dan trek ik mijn handschoenen aan en pak ik de bezem."

Ik ruim de rommel van anderen op omdat zij er geen zin in hebben containeradoptant Paul Zevenbergen

De 71-jarige Paul Zevenbergen is nog zo’n vrijwilliger die zich niet laat afschrikken door de viezigheid van afval. Fred en Paul wonen bij elkaar om de hoek en hebben allebei de containers van hun eigen flat onder hun hoede. Als ze iets zien dat buiten hun zone gebeurt, zijn ze niet te beroerd in te grijpen. Haast iedere dag zijn ze bezig met afvalzakken opruimen, zwerfvuil rapen en aanvegen.

Paul Zevenbergen met afvalknijper en vuilniszakring | Foto: Rijnmond

Paul is al vijf jaar adoptievader van de containers bij zijn flat en prikker van zwerfvuil. "Ik ruim de rommel van anderen op omdat zij er geen zin hebben om het zelf te doen." Hij woont op de eerste verdieping en kan vandaar de boel goed in de gaten houden.

Een veel voorkomend probleem is een te grote vuilniszak in de ondergrondse proppen. Zo’n zak zet de klep klem en valt niet naar beneden. "Als er wat klem zit, dan gooien ze het ernaast en krijg je al die troep. De één zet een zak neer, waarna de volgende die met een zak komt denkt: ik zet hem er ook neer", vertelt Paul over de vicieuze cirkel van de zak naast de bak. En dan heb je de poppen aan het dansen, of liever gezegd de beesten. "De vogels en ratten eten alles kapot en dan heb je een grote puinhoop hier."

Vuilniszak verspert container en zakken belanden naast de bak | Foto: Rijnmond

Geheime wapen van de containeradoptant

De containeradoptanten hebben een geheim wapen: een speciale sleutel om de container aan de achterkant te openen. Een vastgelopen zak kunnen ze naar beneden drukken, waarna ze met een stok de boel aanstampen om nog een beetje ruimte maken. Het scheelt een hoop onnodige ritjes voor de vuilnismannen van Stadsbeheer Rotterdam. Want een vastgelopen container zit lang niet altijd vol.

Veel afvalproblemen lossen ze zelf op. Overvolle containers geven ze door en het voordeel is dat een melding van een containeradoptant voorrang krijgt. Die belanden bovenop de stapel klachten van Rotterdammers over afval naast de bak. Meestal komt dezelfde dag nog een vuilniswagen.

Doorgaans worden containers geleegd als de sensoren dat aangeven. Als een bak bijna vol zit, geven die een seintje door en dan wordt een vuilniswagen ingepland. Binnen drie dagen wordt de container dan geleegd. Tussen signaal en legen kan er nog wel wat mislopen. Een verstopte container met een berg vuilniszakken ernaast moet door bewoners gesignaleerd en doorgegeven worden. Deze meldingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Een containeradoptant heeft zo zijn voordeel. Ze krijgen van de gemeente een aantal spullen om hun buurtje schoon te houden. De uitrusting bestaat uit een bezem, een grijper, vuilniszakken met ringhouder, handschoenen, hesje en die speciale containersleutel.

Gemakzucht vervuilers frustreert niet

Een container klem draaien, vuilniszak ernaast dumpen, geen stap extra zetten voor een volgende container, autoraampje open en hup je blikje en fastfoodbakje eruit flikkeren. Je zou moedeloos worden van de gemakzucht van sommige buurtgenoten. De containeradoptanten raken niet gefrustreerd. "Sommige mensen luisteren als ik ze een tip geef, anderen zeggen: waar bemoei je je mee?", zegt een nuchtere Paul.

We doen dit voor een riant salaris van nul-komma-nul procent containeradoptant Fred

Ze doen het al jaren. Ze doen het met trots. En ze doen het gratis. "Voor een riant salaris van nul-komma-nul procent", grapt Fred. "En dat vind ik ook niet erg. Ik vind: mijn woonwijk moet lekker schoon blijven, ik hoop dat meer mensen zo denken", zegt collega-containeradoptant Paul er achteraan.

Nooit meer een zak naast de bak en geen zwerfvuil op straat, dat is een utopie. Fred en Paul maken het verschil door zelf in actie te komen en vroeg te signaleren. "Ik krijg altijd wel veel complimentjes dat het zo schoon is. En dat ik het toch opruim", zegt Paul.

