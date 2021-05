Feyenoord speelt finale zondag in De Kuip, FC Utrecht verliest kort geding

De finale van de play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht wordt op zondag 23 mei om 12:15 uur in de Rotterdamse Kuip gespeeld. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald in een kort geding.

De finale stond vast op zaterdag 22 mei, maar kan door het Songfestival niet in Rotterdam worden gespeeld. FC Utrecht had zich tegen verplaatsing verzet omdat de reglementen uitgaan van 22 mei. Maar volgens de rechter kan daar in bijzondere omstandigheden van worden afgeweken.

Daar is hier sprake van vanwege het gelijktijdige Eurovisie Songfestival en de versoepeling van de coronaregels waardoor publiek in de Kuip weer mogelijk is. De rechter wijst erop dat de politie vanwege de pandemie al overbelast is.

FC Utrecht was van mening dat de wedstrijd dan volgens de reglementen op dezelfde dag op neutraal terrein gespeeld moest worden en vond dat Feyenoord de mogelijkheden hiertoe niet heeft onderzocht. De rechter is het daar niet mee eens. Feyenoord en de KNVB wezen erop dat het vinden van een ander stadion lastig was omdat geen enkele gemeente een hoog risico-wedstrijd wil op zo korte termijn.



Volgens de reglementen zou bij het niet vinden van neutraal terrein FC Utrecht de papieren winnaar zijn geweest. De rechter wijst erop dat de verplaatsing van de finale ook recht doet aan het sportieve element, omdat het duel dan op het veld wordt beslist.

Argumenten FC Utrecht

Tijdens de zitting kwam de advocaat van FC Utrecht met nog wat andere argumenten. Zo wordt FC Utrecht benadeeld met de aftrap van 12:15 uur omdat er geen hotels meer beschikbaar zijn in de buurt, hebben enkele spelers al een vakantie geboekt voor zondag en de club vermoedt dat de reputatie van Feyenoord-fans reden is voor verplaatsing. De KNVB en Feyenoord konden zich duidelijk niet vinden in deze argumenten.

Advocaat Knijff sprak tijdens de zitting namens de KNVB. Volgens hem was verplaatsing mogelijk door de algemene regels van de voetbalbond. De rechter wees dat af omdat zij de bestaande regels daar te onduidelijk voor vindt. Namens Feyenoord wees advocaat Van Oosten nog op het feit dat finales altijd gespeeld moeten worden volgens de Europese voetbalbond UEFA. Ook vindt Feyenoord dat de strijd gewoon op het gras gestreden moet worden.

