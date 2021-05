Het laatste seizoen van Dick Advocaat bij Feyenoord in zes essentiële momenten

1. Angstgegner Wolfsberger

De Europese campagne van Feyenoord was er eentje om snel te vergeten. Het optimisme regeerde echter na de groepsloting van de Europa League, toen Feyenoord werd gekoppeld aan Dinamo Zagreb, CSKA Moskou en Wolfsberger AC. Maar in de tweede groepswedstrijd gaat het al direct mis. Wolfsberger AC wint na drie benutte strafschoppen (!) met 4-1 in De Kuip. Het chagrijn overheerst bij Feyenoord, vooral vanwege de dubieuze rol van de Servische scheidsrechter Srdjan Jovanovic.

Vervolgens komen twee duels tegen de Russische topclub CSKA Moskou. Die verlopen een stuk positiever voor Feyenoord. Sterker nog, in De Kuip wordt CSKA Moskou met 3-1 verslagen. In Rusland houdt Feyenoord knap stand met 0-0. Na deze resultaten had Feyenoord nog alle kans om te overwinteren in Europa. Het 2-0 verlies in De Kuip tegen Dinamo Zagreb zorgde echter weer voor extra druk bij de mannen van trainer Advocaat. Wolfsberger AC-uit, Feyenoord moest daar toch orde op zaken kunnen stellen? Nee, want na de 1-0 nederlaag in Oostenrijk was de Europese uitschakeling een feit.

2. Druk zetten in de Arena

De eerste seizoenhelft van de Rotterdammers verliep stroef. Zo speelde Feyenoord bijvoorbeeld gelijk tegen FC Twente (1-1), Sparta (1-1), RKC Waalwijk (2-2) en Heracles Almelo (0-0) en op bezoek bij Vitesse (1-0) werd de ongeslagen reeks van 26 wedstrijden van Advocaat abrupt beëindigd. Desondanks was er nog geen man overboord, want Feyenoord stond nog altijd tweede en in de eredivisie stonden in januari allemaal topduels gepland. Waaronder De Klassieker in Amsterdam.

Juist, de uitwedstrijd tegen aartsrivaal Ajax. Het duel dat veel Feyenoord-supporters vergelijken met een wortelkanaalbehandeling bij de tandarts. Uitkijken naar De Klassieker in Amsterdam doen Rotterdammers niet graag. Overwinningen blijven al jaren uit, zelfs als Feyenoord beter dan Ajax speelt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen baalt na zijn afgekeurde goal tegen Ajax | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Op 17 januari 2021 was dat wederom het geval. Feyenoord begon statisch aan De Klassieker en liep in de beginfase weer eens achter Ajax aan. Halverwege de eerste helft zette Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch de 1-0 op het scorebord, maar plotseling kantelde de wedstrijd. Advocaat besloot met Feyenoord druk te zetten. Ajax had geen antwoord op het goede spel van de Rotterdammers. Uiteindelijk werd Feyenoord niet beloond, want de vele kansen troffen geen doel. Desondanks was Advocaat na afloop positief en complimenteerde hij zijn spelers met het optreden in de Arena.

3. Ketsers in Heerenveen

De nederlaag tegen Ajax was er eentje met perspectief, maar dat was een week later alweer verdwenen. In De Kuip walste AZ over Feyenoord heen (2-3) en opeens leken de titelkansen verkeken. Advocaat moest met Feyenoord op een koude woensdagavond winnen van middenmoter sc Heerenveen om de titeldroom levend te houden.

Het pakte echter helemaal verkeerd uit voor Advocaat en Feyenoord. Heerenveen troefde de Rotterdammers kinderlijk eenvoudig af en zegevierde met duidelijke cijfers (3-0). Advocaat was na afloop emotioneel en wilde graag van de spelersgroep horen of die met hem door wilde als trainer.

Na een gesprek met aanvoerder Steven Berghuis en Frank Arnesen (technisch directeur van Feyenoord) besloot Advocaat te blijven. Feyenoord kon de landstitel wel op haar buik schrijven. Alleen het bekertoernooi bleef nog over. Dat avontuur strandde wederom in Friesland. Heerenveen kwam in de kwartfinale na een rode kaart voor Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis knap terug van een 3-1 achterstand tot een 4-3 overwinning, waarna het seizoen van Feyenoord er in sportief opzicht zo goed als zeker op zat.

4. Winst in de topper tegen PSV

Het was dit seizoen zeker niet altijd kommer en kwel in De Kuip. Advocaat boekte met Feyenoord twee knappe zeges in eigen huis. Zo revancheerden de Rotterdammers zich op 31 januari in de thuiswedstrijd tegen PSV knap van de pijnlijke nederlagen bij Ajax, AZ en sc Heerenveen in de eredivisie. Feyenoord zegevierde met 3-1 tegen de Eindhovenaren en toonde met vlijmscherp countervoetbal aan dat het de top zeker pijn kon doen.

Tekst gaat verder onder de video.



5. Afgang in eigen stadion tegen FC Emmen

Al gauw werd duidelijk dat Advocaat met Feyenoord moest proberen om de play-offs te vermijden. Een lastig karwei. Feyenoord belandde vanaf februari namelijk in een neerwaartse spiraal. Er werd nauwelijks meer gewonnen. Zelfs niet tegen de laagvliegers.

Tekst gaat verder onder de foto.

FC Emmen viert de gelijkmaker, Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis baalt | Foto: VK Sportphoto: Mischa Keemink

Een grote teleurstelling was het thuisduel met FC Emmen, dat aan de onderkant van de eredivisie bivakkeerde. Feyenoord kwam in De Kuip niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de ploeg uit Drenthe, die na deze wedstrijd de weg naar boven vond. Advocaat was kritisch na dit beschamende gelijkspel en constateerde dat niet iedereen bij Feyenoord doordrongen leek over de haalbaarheid van Europees voetbal.

6. Vernedering bij voetballiefde ADO Den Haag

Het absolute dieptepunt voor Advocaat van dit voetbalseizoen is de pijnlijke nederlaag bij hekkensluiter ADO Den Haag, op zondag 2 mei. Feyenoord kwam nog vroeg op voorsprong na een doelpunt van de verguisde spits Robert Bozeník. Vervolgens gaven de Rotterdammers de wedstrijd kinderlijk eenvoudig weg. ADO was aan de hand van de Rotterdamse spelmaker Abdenasser El Khayati veel beter dan Feyenoord. Advocaat kreeg met zijn team geen grip op de rode lantaarn van de eredivisie (3-2).

Ook na deze teleurstelling werd het een herhaling van zetten. Advocaat stelde zijn positie wederom ter discussie. Hij was emotioneel en gefrustreerd. De spelers van Feyenoord moesten het hem maar vertellen.

Kijk hieronder naar de persconferentie van Feyenoord-trainer Dick Advocaat over zijn emotionele uitingen na ADO Den Haag-uit. De tekst gaat verder onder de video.

Maar zoals eerder dit seizoen na het verlies bij sc Heerenveen, besloot Advocaat om toch in De Kuip te blijven. Feyenoord eindigde in de eredivisie als vijfde en rolde uiteindelijk de play-offs voor Europees voetbal in. Tegen FC Utrecht moet Feyenoord het seizoen enigszins proberen te redden. Want een jaar zonder Europees voetbal kan het financieel én sportief tobbende Feyenoord er zeker niet bij hebben.