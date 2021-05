Capellenaar aangehouden in internationaal onderzoek naar drugshandel en witwassen

De politie nam meerdere auto's in beslag | Foto: Politie

De politie heeft afgelopen dinsdag invallen gedaan op meerdere plekken in de regio. Ze zijn onderdeel van een internationaal onderzoek naar drugshandel en witwassen. Een Capellenaar is aangehouden.

Agenten doorzochten woningen in Schiedam, Capelle aan den IJssel, Den Bosch en Montfoort. Verder vonden er doorzoekingen plaats in een Rotterdamse loods en bedrijfspanden in Schiedam en Bleiswijk. Daarbij werd beslag gelegd op meerdere auto's en volgens de politie 'luxe ingerichte woningen'.

In Capelle aan den IJssel werd uiteindelijk ook een verdachte aangehouden, net als in Den Bosch. In hetzelfde internationale onderzoek, waarin de Nederlandse politie samenwerkt met de Spaanse autoriteiten en Europol, pakte de Spaanse politie ook een verdachte op.