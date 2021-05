Kinderporno op groot tv-scherm van Schiedammer op moment dat politie zijn huis binnenvalt

Een 51-jarige man uit Schiedam zit voorlopig vast omdat hij wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op het moment dat de politie voor het onderzoek woensdag zijn huis binnenviel, stond er kinderporno in beeld op een groot televisiescherm.

Op het scherm stonden talloze afbeeldingen van jonge jongens. Ook was de verdachte tijdens de politie-inval ingelogd op kinderpornografische sites op het darkweb, onder ander met digitale bijnamen die justitie al kende via Europol.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de Schiedammer sinds 2016 bezig is met het verzamelen van kinderporno. Uit politietaps en uit informatie van Interpol kwam het netwerkverkeer van de verdachte al bijna dagelijks in beeld.

De verdachte zit de komende veertien dagen vast. Volgens het OM is hij al twee keer eerder veroordeeld voor vergelijkbare feiten en het plegen van ontucht. Het kinderpornografisch materiaal van de Schiedammer is in beslag genomen.