Nog twee tieners aangehouden voor schietpartij in Capelle in april

Voor een schietpartij op 17 april op het Ooievaarspad in Capelle aan den IJssel zijn nog twee minderjarigen aangehouden. Eerder werden al jongens van 15 en 16 gearresteerd uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Eindhoven. Bij de schietpartij raakt een 19-jarige man lichtgewond.

Afgelopen woensdag werden er nog twee 15-jarigen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Het is voor de politie inmiddels duidelijk dat er voorafgaand aan het incident een ruzie was ontstaan tussen twee groepen jongeren. Wat precies de aanleiding was, wordt nog onderzocht.