Duncan Laurence geëerd en getroost met grote lichtprojectie bij Erasmusbrug

De hele week zijn tijdens het Songfestival er al mooie lichtprojecties te zien in Rotterdam en daar wordt vanaf vrijdagavond nog een klein schepje bovenop gedaan. Duncan Laurence wordt twee avonden geëerd vanwege het winnen van de vorige editie en getroost omdat hij er zelf na dinsdag niet meer bij is in Ahoy vanwege een coronabesmetting.

Vrijdag- en zaterdagavond tussen 22:00 een 01:00 uur staat er in grote letters 'We love (in de vorm van een hartje) Duncan' op de Zalmhaventoren aan de voet van 'De Zwaan'. Duncan Laurence won het liedjesfestijn in 2019 in Israël met zijn inmiddels wereldwijd bekende nummer Arcade. De in Hellevoetsluis groot geworden artiest kreeg deze week te horen dat hij corona heeft. Dinsdag zong hij nog in Ahoy tijdens de eerste halve finale.

De Erasmusbrug is door kunstorganisatie Mothership de hele week al sfeervol belicht. Ook heeft de brug 'vleugels' gekregen waardoor De Zwaan symbolisch de vleugels uitslaat voor saamhorigheid met de rest van Europa.

Naast de iconische brug worden ook de Maassilo, Hotel New York en het depot van Boijmans Van Beuningen uitgelicht en deze gebouwen spelen een rol in de finale. Zes oud-winnaars treden op vanaf de

dakterrassen hiervan en stijgen dus letterlijk tot grote hoogte.

Bus

Busmaatschappij EBS rijdt op Voorne-Putten en in Rozenburg rond met een speciale Duncan Laurence-bus. De lijnbus is bestickerd met foto's en teksten van de winnaar van het vorige Eurovisie Songfestival, zoals: ‘Carry you, carry you, carry you home’. De bus rijdt tot begin juli rond.