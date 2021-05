Miljoenen kijkers zien breakdancer Redouan schitteren in spectaculaire openingsshow van Songfestival: 'Krankzinnig'

Samen met zangeres Eefje de Visser betrad hij het podium waarna hij een grootse dansact opvoerde. Samen met alle mogelijk visuele effecten binnen het Ahoy zorgde hij voor een spetterend optreden. Anderhalf jaar keek Ait Chitt uit naar deze avond. “Een droom komt uit. Het was niet normaal om voor zoveel mensen in het Ahoy te dansen. Wat was zo’n spektakel met zoveel energie!”

De 30-jarige danser beseft dat er bijna geen groter podium bestaat voor hem. “Qua entertainmentlevel en de grootte van het podium zijn er in de wereld niet veel andere podia waarin je zoiets kunt doen. Het is een eer om zoiets te openen.”

Hij kijkt met een tevreden gevoel terug op het optreden. “Ik heb het meteen teruggekeken. Het was zo spannend. Je wil niet dat je op dat moment alles beseft, maar toch besef je je hoeveel mensen er kijken. Maar daar oefen je voor, een feilloos optreden. Mijn bewegingen zijn riskant en er is geen ruimte voor improvisatie. Elke seconde is uitgedacht.”

Na het optreden zijn kijkers het vrijwel unaniem met elkaar eens over het hoogtepunt van zijn show. Door de visuele effecten leek hij door het podium te zakken en ondergronds verder te dansen. “In dat gedeelte zie je een stuk dans vanaf een scherm.” Het bleek een mooie en moderne truc van de regisseur. “Ik heb de act vanaf het eerste brainstrommoment samengesteld met de regisseur. Hij kwam met dit idee en dat doet bijna niemand. Dit zorgde echt voor een wauw-effect!”

Een dag na zijn spectaculaire optreden is Ait Chitt te gast op zowel Radio als TV Rijnmond. De energie spat nog van zijn lijf. “Ik leef door op adrenaline. Ik heb zoveel reacties gehad, iedereen heeft het erover.”

De danser beschrijft zijn gevoel van na het optreden. “Je gaat de kleedkamer in en zet je telefoon aan. Die stroomt helemaal vol. Als eerste heb ik mijn vriendin gebeld. Zij mocht niet aanwezig zijn door een quarantaine. Daarna kom je wat bij en komt alles los. Je bent er anderhalf jaar mee bezig en dan is het voorbij. Dat is gek. Helaas was er geen officiële afterparty, maar ook zonder kan ik hier nog jarenlang van nagenieten.”

Redouan Ait Chit was vrijdagmiddag te gast bij TV Rijnmond. Kijk hier naar een fragment. De tekst gaat verder onder de video.

Ait Chitt weet nog niet of het in de komende tijd mogelijk is om zijn optreden te overtreffen. “Maar het hoeft ook niet altijd grootst te zijn. Volgende week sta ik op het NK breakdancen en ik ga het theater in. Daar kan ik ook van genieten.”

Hij heeft nog niet gezien of er tussen alle berichten potentiële nieuwe opdrachten zitten. “Ik heb nog niet alles geopend. Ik verwacht en hoop het wel. Maar wat is een volgende stap? De Super Bowl? Met een grote artiest op pad?”

Songfestivalvolger Dave Boomkens was lyrisch over het optreden van de breakdancer. “Het was waanzinnig. Je kwam ogen tekort, het ging enorm snel en het was een wereldniveau. Zeker toen hij naar de kelder zakte.”

Lees verder onder de foto.

Redouan Ait Chitt | Foto: Videostill

“Het optreden was echt Rotterdams. De stad laat zien hoe het iets negatiefs – de coronapandemie – ombuigt tot iets positiefs. We hebben de wereld onze weerbaarheid laten zien. Reda is de perfecte belichaming waar Rotterdam voor staat: weerbaarheid, laten zien dat het weer kan en extreem talent.”

Ait Chitt is volgens Boomkens een voorbeeld voor weerbaarheid omdat hij danst met een prothese. Zonder enige medische verklaring werd hij geboren met verschillende fysieke beperkingen. Hij heeft een kortere rechterarm zonder ellebooggewricht en een totaal aan vijf vingers, twee aan zijn rechterhand en drie aan zijn linker. Hij mist zijn rechterheup en heeft een korter rechterbeen.