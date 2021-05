Uitslaande brand in Art Hotel vlak bij metrostation Maashaven, gebouw ontruimd

De brandweer schaalde flink op. Rond middernacht was de brand nagenoeg onder controle. Alleen hing er toen in het hotel nog veel rook. Op dat moment was nog niet het hele hotel leeg. De rook kon nog gevaarlijk zijn voor bezoekers die in hun kamers waren achtergebleven. In de loop van de nacht was het gevaar geweken en kon iedereen weer naar binnen.

Het Art Hotel staat schuin tegenover de Maassilo, vlak bij metrostation Maashaven. Volgens een woordvoerder van de brandweer was het hotel met twaalf verdiepingen helemaal vol. Het biedt het plaats aan zo'n 400 gasten. Er verblijven geen officiële delegaties van het Songfestival in dit hotel.