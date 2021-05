Gewonde bij schietincident in Dordrecht, ook geschoten in Rotterdam-Zuid

In Dordrecht en in Rotterdam-Zuid is in de nacht van vrijdag op zaterdag geschoten. In Dordrecht is één persoon gewond geraakt.

Het schietincident was op de Hastingweg, in de Dordtse wijk Vissersdijk. Over de aanleiding is nog niets bekend. De politie zoekt twee verdachten. Het letsel van de persoon die gewond raakte, leek mee te vallen, meldt de politie.

Ook in Rotterdam-Zuid is in de nacht van vrijdag op zaterdag geschoten. Dat gebeurde bij een ruzie op de Slinge. Hier raakte niemand gewond. De politie heeft twee verdachten aangehouden.