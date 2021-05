De Spelbrekers: hoe twee Rotterdamse helden zero points scoorden op het songfestival in 1962

De werkelijkheid was anders. De Spelbrekers - Huug Kok (1918-2011) en Theo Rekkers (1923-2012) - eindigden in Luxemburg op de laatste plek met zegge en schrijve nul punten. Zero points. Een fiasco dat in elk geval deels werd geweten aan een technische fout. Tijdens hun optreden ging er iets mis en zagen tv-kijkers thuis een halve minuut lang vooral schimmen. Roland Vonk sprak Huug en Theo voor hun dood uitgebreid over hun bijzondere ervaring.

Ze vertelden Vonk dat hun roemloze uitschakeling wel veel goodwill opriep in Nederland. Theo: 'Mensen voelden zich een klein beetje bestolen. We hadden moeten winnen, vonden ze. De sympathie bleef.' Katinka werd in Nederland ook een succes. Theo: 'Het leverde ons een stroom aan optredens op. In grote zalen, maar ook op bruiloften en partijen. We verdienden daar dan 70 gulden mee, 35 de man. In die tijd moesten mensen daar een week voor werken. Dat liedje Katinka is blijven hangen. We zijn altijd verbonden gebleven met dat liedje. Daar hadden we ook geen enkel bezwaar tegen.'

Spelbrekers | Foto: Rijnmond

De bekendheid die ze toch al hadden groeide, zij het met een kanttekening. Theo: ‘We waren wel bekende Nederlanders. Maar niet hinderlijk. Niet zoals The Blue Diamonds of Johnny Jordaan. Daar gingen mensen voor de straat op. Wij golden als twee heel nette heren, en dat hebben we ook altijd geprobeerd te blijven.’

Dát Huug en Theo werden gevraagd om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival had ook alles te maken met hun goede reputatie. Huug: 'Mensen in het vak kenden ons. We hadden alle radioprogramma’s al eens gehad.' Theo: 'We waren al vanaf de bevrijding bezig.'

Twee jongens met een gitaar

De carrière van De Spelbrekers heeft zo ongeveer parallel gelopen aan de hele ontwikkeling van het naoorlogse amusement. Twee jongens met een gitaar die in de Tweede Wereldoorlog beginnen om samen liedjes te zingen, die meeliften op de enorme behoefte aan amusement na de bevrijding, die gaan meedraaien in het schnabbelcircuit van feestavonden, die plaatjes maken, geregeld voor de radio optreden, en die uiteindelijk iets anders moeten verzinnen door de opkomst van de televisie en een veranderende muzieksmaak. En die daar ook heel goed in zijn geslaagd. In mijn ogen zijn ze - met alle nuchterheid die aan hen kleefde - Hollandse helden.

Bremen

Feitelijk hebben we De Spelbrekers te danken aan de zogeheten Arbeitseinsatz van de nazi’s. De gedwongen tewerkstelling in Duitsland van jongens en mannen uit bezette gebieden.

Theo Rekkers uit Haarlem en Huug Kok uit Rotterdam-Hillegersberg werden allebei afgevoerd naar een Arbeitslager in Bremen in Noord-Duitsland. Daar kwamen ze elkaar in 1943 tegen.

Theo: ‘Ik was negentien en Huug 24. We hadden het niet echt zwaar, we stonden niet in een fabriek, we deden kantoorwerk. Dat paste vooral Huug, want die was ambtenaar in Hillegersberg geweest. Ikzelf kwam net van de middelbare school in Zandvoort. Ik had niet echt affiniteit met wat we op dat Duitse kantoor deden, we waren ook een beetje aan het saboteren wat tempo van werken betreft. We concentreerden we ons meer op de avonden.’

Huug: ‘Ik speelde een beetje gitaar en deed imitaties van Charles Trenet. De Fransen in het kamp lagen dubbel van het lachen om mijn uitspraak. Die leek nergens naar.’

Theo speelde wat accordeon, hij zong ook, en hij sloot zich aan bij Huug. Theo: ‘We gingen samen Zuid-Afrikaanse liedjes zingen, en Nederlandse liedjes die we zelf maakten. Liedjes die een beetje op de situatie daar sloegen.’ Ze organiseerde avondjes voor hun Lager. En daarna voor andere Lagers. Het duo kon zich redelijk vrij bewegen. Maar ook weer niet helemaal vrij. Theo: ‘Als je verlof had om weg te gaan, werden er mensen aangewezen die verantwoordelijk waren voor je terugkomst.’

Op een dag in 1944 vergat de Lagerführer zulke mensen aan te wijzen bij een verlof van Huug en Theo. Misschien doordat hij zo verguld was met die jongens die zijn Lager iets speciaals gaven. Het duo wilde – zogenaamd - terug naar Nederland om rekwisieten te halen voor een revue. Theo: ‘Omdat er niemand voor ons verantwoordelijk was, omdat er niemand was aangewezen voor eventuele represailles, zijn we toen weggebleven. En daar komt onze naam vandaan. Want de mensen in het Lager zeiden: ‘Nou, het zijn echte spelbrekers, hoor, ze zijn nooit teruggekomen.’ Zo is die naam geboren.’

Niet lekker

Eenmaal terug in Nederland zijn Huug en Kok ondanks het feit dat ze ‘op de vlucht’ waren weer gaan optreden. En opgepakt. En weer gevlucht. En toen maar helemaal ondergedoken. Pas na de oorlog konden ze zich helemaal storten op hun muzikale carrière. Bijna ongemerkt werden ze beroeps. Er was werk genoeg op al die feestavonden in het land, in zalen, op pleintjes, op straat.

Zoals heel wat artiesten uit het vaderlandse variété zijn De Spelbrekers in de jaren veertig ook naar ‘de Oost’ geweest. Van oktober 1947 tot april 1948 hebben Huug en Theo een tournee door Nederlands-Indië gemaakt om daar op te treden voor de Nederlandse troepen die in opdracht van de regering een poging deden om Indië voor Nederland te behouden. Het was een tournee die achteraf bezien van knulligheid en naïviteit aan elkaar hing.

En toen ze weer terug waren kwam de dip. Theo: 'De jaren 48 tot 50 waren een stille tijd in ons vak.' Huug: 'Alle feesten waren over. De bevrijding was geweest. Mensen hadden jubilea gevierd, en ingehaald. En toen viel er een stilte.'

Theo: 'Mensen gingen weer aan de slag. Ze gingen werken. Dachten niet aan amusement. Ik heb nog geprobeerd om ander werk te krijgen. Ik heb in Zandvoort zelfs weleens met een ijswagentje gestaan. En ik ben een keer thuis in Zandvoort, waar ik toen nog woonde, niet lekker geworden in de keuken. Vraagt mijn vrouw: ‘Wat heb je?’ Ik zeg: ‘Ik heb nog maar drie dagen werk staan.’ En ik had toch twee kinderen. Dat is moeilijk. Het was geen makkelijke tijd. Als je niet werkte, had je geen geld. Er was nergens een instantie die zei: kom hier maar wat halen. Dat bestond niet.'

Keurig in pak

Theo: 'In de jaren vijftig hebben we onze basis verbreed door ook in België te gaan werken. Een Belgisch impresariaat maakte een programmaatje met ons en daarmee gingen we feestzalen langs in België. Leuke tijd, achteraf.'

Huug en Theo namen ook hun eerste handelsplaten op in België. Op initiatief van Kees Manders. Theo: ‘Kees schreef allemaal liedjes en nam Nederlandse artiesten mee. Allerlei muzikanten, Willy Alberti, ons.’

Al die Nederlandstalige platen die het duo rond 1950 heeft gemaakt - zoals het succesnummer Oh, wat ben je mooi - doen inmiddels misschien wat gedateerd aan, je hoort er wél de voor het genre intelligente teksten aan af, en een onberispelijke, fijn getimede tweestemmige zang. Geheel in de lijn met de beschaafde podiumpresentatie van De Spelbrekers.

Huug: 'We deden onze best om het goed te doen. We probeerden leuke teksten te maken, en we probeerden het netjes te brengen. Met kleding die in orde was. Dat kwam van collega-artiest Daan Hooykaas, die altijd zei: ‘Je moet beter gekleed zijn dan de bestgeklede in de zaal.’ Dat hebben wij in onze oren geknoopt. Dan kwam je op feesten, keurig in pak, en dat werkte.'

De bekendheid van De Spelbrekers nam toe door de vele optredens in het land en door medewerking aan radioprogramma’s als Negen Heit De Klok, van de KRO, en De Bonte Dinsdagavondtrein, van de Avro. Theo: 'Als je daarin optrad was je meteen bekend, want iedereen luisterde daarnaar.'

Voor het vele werk met De Spelbrekers verkaste Theo naar Rotterdam. Theo: 'Ik woonde in Haarlem, en later in Zandvoort, maar dat ging me toch opbreken, want als je ’s avonds klaar was, kwam je nooit meer thuis. Dus toen ben ik naar Rotterdam verhuisd. Wij golden ook als ‘Rotterdams nummer’.’

En toen werd het ‘Rotterdamse’ nummer ook nog eens gevraagd voor het Eurovisie Songfestival.

André van Duin

In hetzelfde jaar als die min of meer onfortuinlijke vertolking van Katinka, 1962, klopte bij Theo en Huug een Rotterdamse jongen aan die belangrijk zou worden voor het laatste deel van hun carrière: André van Duin. André van Duin, bandparodist. Hij trok gekke bekken bij een zo waanzinnig mogelijk geluidsmontage van bekende muziek- en cabaretfragmenten. Theo: ‘Hij meldde zich bij alle Rotterdamse artiesten, hoor. Hij wou graag aan de gang. Veel artiesten vonden dat alleen maar lastig, als ik eerlijk ben. Die hielden zich een beetje schuil als hij belde. Maar wij hadden oor voor hem.’

In 1964 brak André van Duin landelijk door met een optreden in Nieuwe Oogst, een tv-talentenjacht van de Avro. Er kwam toen van alles op hem af, en hij vroeg aan Huug en Theo of zij z’n management willen doen.

Ze aarzelden. Ging dat wel samen, zélf als artiest optreden en de belangen van andere artiesten behartigen? Maar ze deden het. Huug en Theo gingen met André van Duin in zee en begonnen een managementsbureau onder de nogal neutrale naam: Nederlands Artiesten Management. Later meldden zich nog allerlei andere acts. Theo: ‘We realiseerden ons dat een hoop artiesten wel de telefoon aannamen en zeiden of ze vrij waren of bezet op een bepaalde dag, maar dat ze verder administratief vaak niet correct hun werk deden. Wij zagen een mogelijkheid om ons daarin verdienstelijk te maken. We hebben naast André ook The Blue Diamonds gehad, Jan Blaaser, The Shepherds, Robert Paul, Saskia en Serge, Joke Bruijs, Jacco van Renesse, Ben Cramer en Johnny Jordaan.’

Huug: ‘Maar ook variété-artiesten, hè. Jongens die hoepeltjes gooiden en handstandjes maakten. Wij waren op den duur in staat om een heel programma te leveren. Als ze allemaal vrij waren, dan. Dat hadden we onder bereik.’

Het keurige, betrouwbare imago dat aan hen kleefde, hielp Huug en Theo als artiestenmanagers.

Zelf bleven ze aanvankelijk ook optreden, ook al zagen ze de kentering met - kort gezegd - de opkomst van The Beatles. In 1973 zetten ze een punt achter hun podiumcarrière. Het werk voor André van Duin ging wel door, en Huug en Theo doopten hun bureau aan de Avenue Concordia in Rotterdam-Kralingen om tot: André van Duin Produkties. En ook toen dát ophield bleef Theo persoonlijk adviseur van André van Duin. Hij is het tot zijn laatste dag gebleven. Van Duin roemde Theo tijdens diens uitvaart in 2012 als een van de belangrijkste mensen in zijn leven.