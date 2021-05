Hugo de Jonge in songfestivalschoenen naar de finale van het liedjesfestijn

Rotterdam heeft als gastheer van het songfestival schoenen gemaakt voor de minister uit Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb overhandigde het paar aan De Jonge. De bedoeling is dat De Jonge de schoenen tijdens de finale op zaterdagavond gaat dragen.

Songfestivalschoenen voor Hugo de Jonge | Foto: Gaststad Rotterdam

De minister mag de schoenen niet toevoegen aan zijn eigen collectie. Hij krijgt ze in bruikleen. Na het songfestival worden de schoenen geveild en gaat de opbrengst naar Meer Muziek in de Klas, maatschappelijk partner van het Eurovisie Songfestival. Hoe de veiling precies vorm gaat krijgen, is nog niet bekend.