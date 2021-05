Liveblog songfestival: echte songfestivalschoenen voor Hugo de Jonge en hoe twee Rotterdamse helden zero points scoorden op het songfestival in 1962

Het is eindelijk zover; de finale van het songfestival op zaterdagavond komt steeds dichterbij. Lees hier alle voorpret en ontwikkelingen.

- Echte songfestivalschoenen voor Hugo de Jonge

- Ooit kende hij een lastige jeugd in Rotterdam-Spangen, zaterdagavond danst hij naast Jeangu Macrooy in de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival.

- Miljoenen mensen door heel Europa zagen breakdancer Redouan Ait Chitt uit Gorinchem de halve finale van het Songfestival openen

12:05 De Spelbrekers: hoe twee Rotterdamse helden zero points scoorden op het songfestival in 1962

Iets oudere Nederlanders hoef je maar drie woorden te geven om aan het zingen te slaan. Kleine, kokette, Katinka. De kernwoorden van het liedje waarmee het Rotterdamse duo De Spelbrekers in 1962 voor Nederland deelnam aan het Eurovisie Songfestival in Luxemburg. Het lied Katinka heeft zich vastgezet in het collectieve geheugen van een hele generatie Nederlanders. Zozeer zelfs dat je zou denken dat het destijds hoge ogen heeft gegooid.

11:45 Hugo de Jonge in songfestivalschoenen naar de finale van het liedjesfestijn

Nieuwe schoenen voor de minister Hugo de Jonge. Opvallender dan wat De Jonge normaal draagt, met alle kleuren van de regenboog: een paar echte songfestivalschoenen! Rotterdam heeft als gastheer van het songfestival schoenen gemaakt voor de minister uit Rotterdam.

11:30 Miljoenen kijkers zien breakdancer Redouan schitteren in spectaculaire openingsshow van Songfestival: 'Krankzinnig'

Miljoenen mensen door heel Europa zagen de halve finale van het Songfestival donderdag spectaculair geopend worden door breakdancer Redouan Ait Chitt uit Gorinchem. Een dag later is de adrenaline nog niet uit zijn lichaam verdwenen en geniet hij volop na. “Het was krankzinnig,” blikt hij terug bij Rijnmond.

Samen met zangeres Eefje de Visser betrad hij het podium waarna hij een grootse dansact opvoerde. Samen met alle mogelijk visuele effecten binnen het Ahoy zorgde hij voor een spetterend optreden. Anderhalf jaar keek Ait Chitt uit naar deze avond. “Een droom komt uit. Het was niet normaal om voor zoveel mensen in het Ahoy te dansen. Wat was zo’n spektakel met zoveel energie!”

11:15 Duncan Laurence geëerd en getroost met grote lichtprojectie bij Erasmusbrug

De hele week zijn tijdens het Songfestival er al mooie lichtprojecties te zien in Rotterdam en daar wordt vanaf vrijdagavond nog een klein schepje bovenop gedaan. Duncan Laurence wordt twee avonden geëerd vanwege het winnen van de vorige editie en getroost omdat hij er zelf na dinsdag niet meer bij is in Ahoy vanwege een coronabesmetting.

11:00 Van een traumatische jeugd naar performen op het Eurovisie Songfestival: hoe dans twee keer het leven van de Rotterdamse Gil redde

Ooit kende hij een lastige jeugd in Rotterdam-Spangen, zaterdagavond danst hij naast Jeangu Macrooy in de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival. Een wereld van uitersten voor de 29-jarige Gil 'The Grid' Gomes Leal, die aan de hand van dans vanuit een donkere periode opklom naar een imposante carrière. "Dans heeft twee keer mijn leven gered."

