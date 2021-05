Liveblog songfestival: winnaar na afloop van finale te horen bij swingende stoplichten en hoe twee Rotterdamse helden zero points scoorden op het songfestival in 1962

- Echte songfestivalschoenen voor Hugo de Jonge

- Ooit kende hij een lastige jeugd in Rotterdam-Spangen, zaterdagavond danst hij naast Jeangu Macrooy in de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival.

- Miljoenen mensen door heel Europa zagen breakdancer Redouan Ait Chitt uit Gorinchem de halve finale van het Songfestival openen

21:00 Finale Eurovisie Songfestival van start!

Onze verslaggever Jacco van Giessen staat ermee op de foto, maar een van de 26 deelnemers van het songfestival gaat ermee naar huis. Wie wordt vanavond de winnaar van het muziekfestijn? Onze Instagram-volgers noemen Zwitserland, IJsland, Italië, Portugal, Frankrijk, Malta, Griekenland en Servië als potentiële winnaar.

Songfestivaltrofee | Foto: Jacco van Giessen

20:15 Demonstraties bij Rotterdam Ahoy afgelopen

Een demonstratie van de extreem-rechtse groep Voorpost, vanavond bij Rotterdam Ahoy, heeft een grotere tegendemonstratie op de been gebracht. Voorpost riep medestanders op om vandaag bij Rotterdam Ahoy te demonstreren vanwege het songfestival. Dat zou volgens hen traditionele waarden aanvallen. In reactie op de demonstratie hield de Rotterdamse afdeling van de politieke partij Bij1 even verderop een tegendemonstratie.

Voorpost was met ongeveer tien mensen aanwezig. Bij1 wist volgens omstanders meer dan honderd mensen op de been te brengen. De sfeer bleef rustig. Volgens de politie werden twee mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Één demonstrant werd aangehouden voor het overtreden van de coronaregels.

20:00 Regionoten zitten klaar voor songfestival met bingokaarten

Samen met Rotterdamse Memes hebben wij een Eurovisie Songfestival Bingo gemaakt. Regiogenoten zitten al klaar voor de finale met de bingokaarten op schoot. Zo ook de familie Hoogvliet uit Hoogvliet. Meedoen kan via deze link.

Familie Hoogvliet uit Hoogvliet met de Rijnmond/Rotterdamse Memes Eurovisie bingo | Foto: Familie Hoogvliet

19:30 Achter de schermen bij het eurovisie Songfestival met de politie

19:15 Winnaar 2021 na afloop van finale te horen bij swingende stoplichten

Om extra feestvreugde voor het Eurovisie Songfestival in de stad te brengen, heeft de gemeente Rotterdam verkeerslichten op de kruising Gooilandsingel/Zuiderparkweg geplaatst waarmee je zingend en dansend het zebrapad oversteekt. Nu hoor je nog het nummer Waterloo, waarmee ABBA in 1974 op het Songfestival aantrad. Maar vanavond na de finale zullen de verkeerslichten het winnende nummer van dit jaar laten horen.

Het dansende verkeerslicht valt in de smaak | Foto: Rijnmond

19:00 Duncan Laurence wel te zien tijdens songfestivalfinale

Het was een domper voor Songfestival-winnaar Duncan Laurence. Zijn live optreden gaat door een coronabesmetting niet door. Maar de zanger uit Hellevoetsluis is wel te zien tijdens de finale. Niet op het podium, maar via een eerder opgenomen video laat hij het publiek kennismaken met zijn nieuwe nummer Stars.

17:50 Beeldend kunstenares Marion met mondkapjesjurk naar het songfestival

Marion uit Rotterdam is beeldend kunstenares en heeft een galajurk gemaakt van mondkapjes voor haar eerste vaccinatieprik. "Als ik straks mijn vaccinatieprik krijg, dan is dat een feest en wil ik wel in stijl gaan. Ik heb immers al een jaar geen feest gehad. Dus ik dacht: ik maak een mooie jurk van mijn oude mondkapjes", vertelde de kunstenares eerder aan onze verslaggever. Marion heeft haar woord gehouden, ze is in haar bijzondere jurk haar eerste vaccinatieprik gaan halen. Om dit moment vast te leggen, poseerde ze met haar creatie tussen de festiviteiten voor het Eurovisie Songfestival.

Kunstenares Marion krijgt eerste vaccinatieprik in bijzondere mondkapjesjurk | Foto: Babet Hogervorst

Marion poseert met mondkapjesjurk bij het songfestivallogo | Foto: Babet Hogervorst

14:00 Dit vinden Rotterdammers met het hart op de tong van het songfestival: niet mals

Rotterdam is zaterdag het epicentrum van de entertainmentindustrie. De hele wereld kijkt tijdens de finale van het songfestival naar Rotterdam en krijgt ook prachtige beelden van de stad voorgeschoteld. Twee jaar is naar dit spektakel toegewerkt. Maar dat imponeert enkele bezoekers die het hart op de tong hebben op de Asterlo Markt in Zuidwijk niet. “Dat zegt me helemaal niks, man!"



12:54 Geen kaartjes voor de finale van het songfestival? Met deze bingokaart maak je er thuis een groot feest van

De finale van het Eurovisie Songfestival belooft een waar spektakel te worden. Om het kijken van de show nóg leuker te maken, hebben we samen met Rotterdamse Memes een songfestivalbingokaart gemaakt.



12:30 Vrijwilligers op het songfestival

Marjet en Michel zijn twee van de ruim 600 vrijwilligers op het songfestival. Ze zijn de sterren op het voorplein van Ahoy.

12:05 De Spelbrekers: hoe twee Rotterdamse helden zero points scoorden op het songfestival in 1962

Iets oudere Nederlanders hoef je maar drie woorden te geven om aan het zingen te slaan. Kleine, kokette, Katinka. De kernwoorden van het liedje waarmee het Rotterdamse duo De Spelbrekers in 1962 voor Nederland deelnam aan het Eurovisie Songfestival in Luxemburg. Het lied Katinka heeft zich vastgezet in het collectieve geheugen van een hele generatie Nederlanders. Zozeer zelfs dat je zou denken dat het destijds hoge ogen heeft gegooid.



11:45 Hugo de Jonge in songfestivalschoenen naar de finale van het liedjesfestijn

Nieuwe schoenen voor de minister Hugo de Jonge. Opvallender dan wat De Jonge normaal draagt, met alle kleuren van de regenboog: een paar echte songfestivalschoenen! Rotterdam heeft als gastheer van het songfestival schoenen gemaakt voor de minister uit Rotterdam.



Songfestivalschoenen voor Hugo de Jonge | Foto: Gaststad Rotterdam

11:30 Miljoenen kijkers zien breakdancer Redouan schitteren in spectaculaire openingsshow van Songfestival: 'Krankzinnig'

Miljoenen mensen door heel Europa zagen de halve finale van het Songfestival donderdag spectaculair geopend worden door breakdancer Redouan Ait Chitt uit Gorinchem. Een dag later is de adrenaline nog niet uit zijn lichaam verdwenen en geniet hij volop na. “Het was krankzinnig,” blikt hij terug bij Rijnmond.

Samen met zangeres Eefje de Visser betrad hij het podium waarna hij een grootse dansact opvoerde. Samen met alle mogelijk visuele effecten binnen het Ahoy zorgde hij voor een spetterend optreden. Anderhalf jaar keek Ait Chitt uit naar deze avond. “Een droom komt uit. Het was niet normaal om voor zoveel mensen in het Ahoy te dansen. Wat was zo’n spektakel met zoveel energie!”



Redouan Ait Chitt | Foto: Videostill

11:15 Duncan Laurence geëerd en getroost met grote lichtprojectie bij Erasmusbrug

De hele week zijn tijdens het Songfestival er al mooie lichtprojecties te zien in Rotterdam en daar wordt vanaf vrijdagavond nog een klein schepje bovenop gedaan. Duncan Laurence wordt twee avonden geëerd vanwege het winnen van de vorige editie en getroost omdat hij er zelf na dinsdag niet meer bij is in Ahoy vanwege een coronabesmetting.



11:00 Van een traumatische jeugd naar performen op het Eurovisie Songfestival: hoe dans twee keer het leven van de Rotterdamse Gil redde

Ooit kende hij een lastige jeugd in Rotterdam-Spangen, zaterdagavond danst hij naast Jeangu Macrooy in de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival. Een wereld van uitersten voor de 29-jarige Gil 'The Grid' Gomes Leal, die aan de hand van dans vanuit een donkere periode opklom naar een imposante carrière. "Dans heeft twee keer mijn leven gered."

Lees hier meer.