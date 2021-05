Ridderkerker Gerard Bosman stelt zich kandidaat als voorzitter van de PvdA

PvdA-leden krijgen wat te kiezen als het om nieuwe voorzitter gaat. Na campagnestrateeg Pieter Paul Slikker, fractievoorzitter in Den Bosch, heeft ook de Ridderkerker Gerard Bosman zich kandidaat gesteld. Dat meldt de NOS.

Bosman staat bekend als linksbuiten van de PvdA. Tijdens het tweede kabinet Rutte van VVD en PvdA was hij een vasthoudend criticus van de koers van toenmalig partijleider Diederik Samsom. Bosman is medeoprichter en bestuur van Linksom!, een actiegroep binnen de PvdA die probeert de koers van de partij naar links te verleggen.

In een persbericht schrijft Bosman dat hij wil dat de PvdA zich gaat inzetten op een links minderheidskabinet met in elk geval GroenLinks en de SP. Hij kan zich "niet voorstellen dat de PvdA deelneemt aan een kabinet onder leiding van Rutte".

Voorselectie

Overigens kiezen de PvdA-leden hun nieuwe voorzitter pas na de zomer, als de kabinetsformatie vermoedelijk al achter de rug is. In oktober loopt de termijn af van de huidige voorzitter, Nelleke Vedelaar. Bosman deed in 2016 een poging lijsttrekker te worden voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar hij kwam niet door de voorselectie van het partijbestuur.

"Onze partij staat voor belangrijke keuzes", zegt Bosman. "Na teleurstellende verkiezingsresultaten is het tijd om orde op zaken te stellen. De geloofwaardigheid en relevantie van de sociaaldemocratie staan op het spel."