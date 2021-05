RIVM: 448 nieuwe besmettingen in de regio, 2 regiogenoten overleden

Het RIVM meldt zaterdag 448 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dit zijn er minder dan vrijdag (626). Het weekgemiddelde is ook gedaald naar 571. Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn 2 regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Zij komen uit Dordrecht en Zwijndrecht. 12 personen uit onze regio zijn het afgelopen etmaal uur opgenomen in het ziekenhuis. Dit aantal was de laatste dagen vrij stabiel, maar is nu iets gestegen.