Dit vinden Rotterdammers met het hart op de tong van het songfestival en het is niet mals

In Ahoy speelt zaterdag de Champions League-finale onder de liveshows af: de finale van het Eurovisie Songfestival. Op een steenworp afstand is de wekelijkse vrijdagmarkt op de Asterlo. Van een juichstemming is niets te merken. “Een hoop geschreeuw is het tegenwoordig”, zegt een man. Hij vervolgt: “Je moet terug naar de jaren 70. Dat was tenminste muziek met Johnny Logan en ABBA.”

'Te veel herrie en te weinig rustige nummers'

Bij de poelier wordt deze stelling gedeeld. “Te veel herrie en te weinig rustige nummers”, is de kritische constatering van een vrouw. Haar eveneens scherp oordelende man vult resoluut aan: “ Van de dertig kunnen er achtentwintig naar huis. Ze kunnen niet zingen.”

Tot zover de meningen over de zangkwaliteiten, die inzichten mogen er ook zijn. Het is wel een voldongen feit dat het liedjesfestijn de gemeente 22 miljoen euro heeft gekost. Wat vinden de Rotterdammers daarvan? Een man wil er niet over praten, maar zegt wel dat het “weggegooid" geld is. Hij maakt de kanttekening dat hij dat geld liever in zijn eigen zak had gehad.

“Schandalig!”, scandeert een man met mondkap op. “Ik ben al zeven jaar met pensioen, maar daar gaan ze ook van eten.” Hij illustreert daarna een doemscenario tijdens de finale. “Je hebt net als bij de Klassieker dat ze de boel afbreken. Ik hoop dat het een beetje rustig blijft.

Zaterdagavond weten we wie de winnaar is van de 65e editie van het songfestival én of Ahoy nog overeind staat.