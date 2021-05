Middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open

Directeur Wolfert van Borselen over volledige opening middelbare scholen: 'Er is veel boosheid en geen draagvlak' | Foto: Rijnmond

Volgens het OMT is het verantwoord om de middelbare scholen per 31 mei weer volledig te openen. Niet alle scholen openen 31 mei de deuren. "Sommige hebben meer voorbereidingstijd nodig", zegt minister Slob voor voortgezet onderwijs. Maar vanaf 7 juni is het verplicht. Minister Slob wil het hiermee voor de leerlingen mogelijk maken om minimaal zes weken naar school te gaan voor de zomervakantie begint. Alle scholen krijgen vanaf eind volgende week de beschikking over voldoende zelftesten voor leerlingen en docenten.

Vakbond CNV Onderwijs is niet blij met de volledige heropening en wijst erop dat veel docenten nog niet gevaccineerd zijn en moeilijk afstand kunnen bewaren.