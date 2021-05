Na 46 jaar past rugbyclub The Hookers haar naam (een klein beetje) aan

Voor Engelstalige spelers is de clubnaam van The Hookers, opgericht op 17 september 1974, ietwat dubbelzinnig: een hooker betekent, behalve een positie en een actie in de rugbysport, in het Engels ook een dame van lichte zeden. Na een reportage van Rijnmond belandde The Hookers in een landelijke mediastorm, waarna de discussie over de verandering van de clubnaam op gang kwam. Dat gaat dus gebeuren: de clubnaam van The Hookers wordt The Hoekers, met -oe in plaats van -oo.

"Een ruime meerderheid was op de algemene ledenvergadering voor een naamswijziging", legt oud-voorzitter Paul van Putten uit. "Vervolgens hadden we de keuze uit twee namen. De keuze is uiteindelijk op The Hoekers gevallen. We hebben gekozen voor een Nederlandse variant, met de relatie tot Hoek van Holland. Op die manier kunnen we toch op een goede manier recht doen aan de maatschappelijke ontwikkeling en onze traditie hoog houden."

Kijk hieronder naar het interview met oud-voorzitter Paul van Putten van The Hookers. De tekst gaat verder onder de video:

Volgens Van Putten was er nauwelijks tot geen weerstand tegen de naamswijziging. Er is voor de Hoekse rugbyclub nog wel veel werk aan de winkel. Behalve dat de naamsverandering in de statuten moet worden verwerkt, zijn er nog andere zaken die aangepast moeten worden. "Borden, logo's en shirts moeten worden aangepast. Dat kost allemaal geld. We moeten kijken hoe snel we dat gaan doen. Ik denk dat dit tot de duizenden euro's gaat lopen", zegt Van Putten. "Voor onze club is dat veel geld."

Publiek langs de lijn: 'Een bonus voor ons'

Tot voor kort waren toeschouwers niet welkom op sportpark De Rondgang in Hoek van Holland, maar zaterdag mocht The Hookers maximaal tweehonderd supporters toelaten. Die kwamen zeker niet allemaal: rond de dertig à veertig toeschouwers waren op het terrein te vinden. Met een negatieve coronatest, een speciale ticket én een eigen stoeltje mochten rugbyliefhebbers de wedstrijd tussen The Hookers en The Bassets uit Sassenheim bekijken (23-31).

"Het is tijden geleden dat we met elkaar een club kunnen zijn", straalt Van Putten. "We hebben al een aantal wedstrijden kunnen streamen. Maar het voelt goed om weer op de club te zijn."

Glenn Vertongen, die dit seizoen voor het eerst aan het roer staat als coach van The Hookers, was blij om het publiek langs de lijn te zien. "In de afgelopen weken voelde het leeg aan als we op het veld kwamen. Vandaag was het een bonus voor ons."

De selectie van The Hookers moet zich wekelijks meermaals laten testen op het coronavirus om aan deze ereklasse mee te doen. Een flinke kostenpost, geeft Van Putten toe. "Maar gelukkig heeft de club een sponsor kunnen vinden die deze kosten wilde afdekken."

Uitproberen

Dit seizoen speelt The Hookers in een speciale variant van de ereklasse, het hoogste rugbyniveau van Nederland. Er kunnen vanwege corona geen teams uit deze competitie degraderen. Ook is het niet mogelijk om te promoveren naar deze voorjaarscompetitie.

Kijk hieronder naar het interview met coach Glenn Vertongen over de sportieve ambities van The Hookers. De tekst gaat verder onder de video:

"Het geeft veel ruimte voor jonge spelers. Die kunnen we uitproberen. The Hookers is een team in ontwikkeling", licht Vertongen toe. Vanwege corona mogen teams dit seizoen niet twintig, maar 25 spelers selecteren. "Eigenlijk is dit voor ons een opbouw voor volgend seizoen."

Maar Vertongen merkt dat het niveau van The Hookers flink schommelt. "We hebben ruim een jaar geen wedstrijden gespeeld. Je moet je niveau proberen terug te vinden." De Belgische coach van de Hoekenezen merkt wel verbetering. Komend seizoen wil Vertongen voor de top acht van de ereklasse gaan. "Door corona zitten we wel met een achterstand. We hadden liever iets verder gestaan. Maar als we de top acht hebben bereikt, is het doel om eens te winnen van een ploeg uit de top vier."