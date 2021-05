Spookrijder veroorzaakt ongeluk met zeven auto's bij Spijkenisserbrug

Zes auto's wisten een frontale botsing te voorkomen, maar raakten wel beschadigd. Een zevende kon de onverwachte tegenligger niet meer uit de weg gaan en klapte er direct op, waarna de spookrijder tot stilstand kwam. De bestuurder van de zevende auto raakte licht gewond en is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Een politiewoordvoerder noemt het een wonder dat het relatief goed afgelopen is.

Het is nog onduidelijk hoe de auto op de verkeerde weghelft terecht is gekomen. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.