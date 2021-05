KIJK TERUG: Feyenoord gaat Europa in door 2-0 winst op FC Utrecht in finale play-offs

Het nieuwe seizoen begint voor Feyenoord daarom vroeg. Eind juli moet de ploeg van Arne Slot al aan de bak om zich uiteindelijk te plaatsen voor de groepfase van het Europese seizoen.

Luister hieronder hoe de treffers van Luis Sinisterra en Bryan Linssen klonken op Radio Rijnmond. Tekst loopt door onder video's.

Feyenoord - FC Utrecht 2-0 (1-0)

24' Luis Sinisterra 1-0

90' Bryan Linssen 2-0

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Malacia, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra

90+6' Het is klaar in Rotterdam-Zuid. Feyenoord wint met 2-0!

Feyenoord gaat de tweede voorronde van de UEFA Conference League in! Luis Sinisterra en Bryan Linssen scoorden voor Feyenoord. Het is tevens het laatste 'kunstje' van Dick Advocaat. Ook teammanager Bas van Noortwijk en teamarts Casper van Eijck nemen afscheid van De Kuip.

90' - Berghuis kan ook nog de 3-0 maken, maar Eric Oelschlägel redt!

Feyenoord leek even zelfs op 3-0 te komen, maar Oelschlägel kan de inzet van Berghuis van dichtbij nog net naast tikken.

90' - GOAL: Bryan Linssen 2-0

Bryan Linssen brengt Feyenoord de verlossing. Hij gaat alleen op de doelman af en schiet rustig binnen.

82' Nicolai Jørgensen wordt gewisseld voor Bryan Linssen

Nicolai Jørgensen heeft misschien zijn laatste minuten voor Feyenoord gespeeld. Hij wordt vervangen voor Bryan Linssen.

80' - Dalmau's inzet geblokt

Na een voorzet van Elia kan Adrián Dalmau uithalen in het strafschopgebied, maar Marcos Senesi blokt zijn inzet. Het leverde een hoekschop op.

78' - Steven Berghuis draait naar binnen en haalt met links uit: naast

Berghuis krijgt een kans om de score te verdubbelen. Maar zijn lage schot belandt een meter naast het doel van FC Utrecht.

75' - Oud-Feyenoorder Eljero Elia vervangt Mark van der Maarel

Alles of niets voor FC Utrecht. Aanvaller Elia komt erbij voor verdediger van der Maarel. De Feyenoord-supporters zijn Elia niet vergeten, ze zingen hem massaal toe.

68' - Weer een kans voor Utrecht, Dalmau schiet voorlangs

Feyenoord krijgt het steeds lastiger in De Kuip. Utrecht wordt sterker en krijgt goede kansen. Nu schiet Dalmau in het strafschopgebied met rechts voorlangs.

66' - Enorme kans voor Kerk, geweldige redding Bijlow

Gyrano Kerk krijgt een enorme kans op de gelijkmaker. Een voorzet schiet door, Kerk haalt uit, maar Bijlow strekt zich en tikt de bal met zijn voet naast.

62' Leroy Fer nu wel naar de kant

Achraf El Bouchataoui vervangt Fer, die al een gele kaart pakte en zojuist met vuur speelde door een risicovolle tackle in te zetten.

52' - Het wordt feller in De Kuip!

Feyenoord wordt opgejut door het publiek. Het tempo gaat omhoog en en wordt hier en daar wat onvriendelijker. In de tweede helft is er qua kansen echter nog niet veel gebeurd.

46' - Tweede helft begonnen! Geen wissels bij Feyenoord, Mimoun Mahi betreedt het veld namens Utrecht

Joris van Overeem is achter gebleven in de kleedkamer. Feyenoorder Achraf El Bouchataoui was tijdens de rust aan een fanatieke warming-up begonnen, vermoedelijk om Fer te vervangen die al geel pakte. Maar voorlopig blijft de middenvelder staan.

45' - Rust in De Kuip!

Feyenoord gaat rusten met een 1-0 voorsprong. Luis Sinisterra knalde de Rotterdammers op 1-0 in de 24e minuut.

40' - Harde overtreding Leroy Fer: geel

Leroy Fer haalt een counter van Utrecht eruit door Sander van de Streek neer te leggen. Een harde overtreding die een gele kaart oplevert. 'Fer mag niet klagen dat het een gele kaart is', aldus Sinclair Bischop en Dennis van Eersel op Radio Rijnmond.

24' - GOAL: Luis Sinisterra 1-0

De Colombiaanse buitenspeler kapt zijn tegenstander uit en jaagt hem met links binnen: 1-0!

10' - Dick Advocaat trekt de stekker er iets eerder uit dan verwacht!

Een bijzonder moment op ESPN. Daar was Dick Advocaat te zien, die een stekker uit de microfoon trekt, die bij zijn dug-out stond opgesteld...

6' - Feyenoord is de betere ploeg tot nu toe, Jørgensen en Berghuis waren gevaarlijk

Nicolai Jørgensen kopte op het dak van het doel en Steven Berghuis haalde van afstand (wat wild) uit. Zijn bal vloog ruim over het doel.

11:50 - LEESTIP: Het laatste seizoen van Dick Advocaat bij Feyenoord in zes essentiële momenten

Trainer Dick Advocaat hoopt zondag met Feyenoord de finale van de play-offs tegen FC Utrecht te winnen. Dan mogen de Rotterdammers aan de bak in de voorronde van de Conference League, iets wat Advocaat zeker niet voor ogen had toen hij dit seizoen met Feyenoord begon. Aan de hand van zes sleutelmomenten nemen we het seizoen van Advocaat bij Feyenoord door.

11:20 - Oud-Feyenoorder en FC Utrecht-speler John van Loen ziet Utrecht als favoriet

Volgens John van Loen is FC Utrecht dit weekend de favoriet in de finale van de play-offs om Europees voetbal. “FC Utrecht is meer een team dan Feyenoord, dat het maar af en toe is. Tegen Sparta zag je dat bijvoorbeeld, maar ik denk dat FC Utrecht momenteel beter in haar vel zit dan Feyenoord”, zegt de oud-spits van beide teams in FC Rijnmond.

11:15 - Utrecht treedt aan met oud-Feyenoorder Gustafson, Elia op de bank

Opstelling FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, Van der Maarel, Janssen, Warmerdam; Van Overeem, Van de Streek, Maher; Boussaid, Kerk, Gustafson.

11:00 - Feyenoord met dezelfde elf als tegen Sparta

Dick Advocaat kiest voor de volgende elf namen: Bijlow; Malacia, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra