LIVE: Fel Feyenoord op voorsprong tegen FC Utrecht door goal Luis Sinisterra (1-0)

De aanloop naar Feyenoord-FC Utrecht was rumoerig. De Domstedelingen wilden niet op zondag, maar op zaterdag, voetballen en spanden daarom een kort geding bij de rechter aan. Uiteindelijk verloor FC Utrecht deze rechtszaak, waardoor deze finale nu gepland staat op zondag 23 mei om 12:15 uur.

In Radio Rijnmond Sport hoef je uiteraard niets te missen van Feyenoord-FC Utrecht. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in De Kuip, waar ook nog eens 6500 toeschouwers zullen zitten. Rob Baan is onze analist bij deze finale. Dennis Kranenburg presenteert de show. Radio Rijnmond Sport start om 12:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur.

Luister hieronder live mee met de uitzending.

In de uitzending zal er ook aandacht zijn rondom Dick Advocaat. De trainer van Feyenoord zit voor het laatst op de bank bij de Rotterdammers. Daarmee lijkt er een einde te komen aan zijn trainerscarrière van Advocaat, die veertig jaar duurde.

Wil je meepraten over Feyenoord-FC Utrecht? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. En volg ons liveblog rondom de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht hieronder.

LIVE: Feyenoord - FC Utrecht 1-0 (1-0)

24' Luis Sinisterra 1-0

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Malacia, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra

62' Leroy Fer nu wel naar de kant

Achraf El Bouchataoui vervangt Fer, die al een gele kaart pakte en zojuist met vuur speelde door een risicovolle tackle in te zetten.

52' - Het wordt feller in De Kuip!

Feyenoord wordt opgejut door het publiek. Het tempo gaat omhoog en en wordt hier en daar wat onvriendelijker. In de tweede helft is er qua kansen echter nog niet veel gebeurd.

46' - Tweede helft begonnen! Geen wissels bij Feyenoord, Mimoun Mahi betreedt het veld namens Utrecht

Joris van Overeem is achter gebleven in de kleedkamer. Feyenoorder Achraf El Bouchataoui was tijdens de rust aan een fanatieke warming-up begonnen, vermoedelijk om Fer te vervangen die al geel pakte. Maar voorlopig blijft de middenvelder staan.

45' - Rust in De Kuip!

Feyenoord gaat rusten met een 1-0 voorsprong. Luis Sinisterra knalde de Rotterdammers op 1-0 in de 24e minuut.

40' - Harde overtreding Leroy Fer: geel

Leroy Fer haalt een counter van Utrecht eruit door Sander van de Streek neer te leggen. Een harde overtreding die een gele kaart oplevert. 'Fer mag niet klagen dat het een gele kaart is', aldus Sinclair Bischop en Dennis van Eersel op Radio Rijnmond.

24' - GOAL: Luis Sinisterra 1-0

De Colombiaanse buitenspeler kapt zijn tegenstander uit en jaagt hem met links binnen: 1-0! Luister hieronder naar hoe de goal klonk Radio Rijnmond.

10' - Dick Advocaat trekt de stekker er iets eerder uit dan verwacht!

Een bijzonder moment op ESPN. Daar was Dick Advocaat te zien, die een stekker uit de microfoon trekt, die bij zijn dug-out stond opgesteld...

6' - Feyenoord is de betere ploeg tot nu toe, Jørgensen en Berghuis waren gevaarlijk

Nicolai Jørgensen kopte op het dak van het doel en Steven Berghuis haalde van afstand (wat wild) uit. Zijn bal vloog ruim over het doel.

11:50 - LEESTIP: Het laatste seizoen van Dick Advocaat bij Feyenoord in zes essentiële momenten

Trainer Dick Advocaat hoopt zondag met Feyenoord de finale van de play-offs tegen FC Utrecht te winnen. Dan mogen de Rotterdammers aan de bak in de voorronde van de Conference League, iets wat Advocaat zeker niet voor ogen had toen hij dit seizoen met Feyenoord begon. Aan de hand van zes sleutelmomenten nemen we het seizoen van Advocaat bij Feyenoord door.

11:40 - Feyenoord-supporters eren 'De Kleine Generaal' Dick Advocaat met spandoek

11:20 - Oud-Feyenoorder en FC Utrecht-speler John van Loen ziet Utrecht als favoriet

Volgens John van Loen is FC Utrecht dit weekend de favoriet in de finale van de play-offs om Europees voetbal. “FC Utrecht is meer een team dan Feyenoord, dat het maar af en toe is. Tegen Sparta zag je dat bijvoorbeeld, maar ik denk dat FC Utrecht momenteel beter in haar vel zit dan Feyenoord”, zegt de oud-spits van beide teams in FC Rijnmond.

11:15 - Utrecht treedt aan met oud-Feyenoorder Gustafson, Elia op de bank

Opstelling FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, Van der Maarel, Janssen, Warmerdam; Van Overeem, Van de Streek, Maher; Boussaid, Kerk, Gustafson.

11:00 - Feyenoord met dezelfde elf als tegen Sparta

Dick Advocaat kiest voor de volgende elf namen: Bijlow; Malacia, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra