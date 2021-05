Volg de finale van de play-offs om Europees voetbal tussen Feyenoord en FC Utrecht live op Radio Rijnmond

Feyenoord viert de treffer tegen FC Utrecht in de reguliere competitie van het seizoen 2020/2021 | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Feyenoord of FC Utrecht mag straks deelnemen aan de voorronde van de Conference League. Beide teams strijden zondag in de finale van de play-offs om Europees voetbal om één ticket. Rijnmond Sport is er uiteraard bij.