Songfestivalbezoekers kregen in Ahoy het gevoel van vrijheid weer terug: 'Als vanouds, maar onwerkelijk'

Eindelijk, na maanden lockdown en dichte podia, mochten zaterdagavond 3.500 mensen genieten van de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Jeangu Macrooy scoorde voor Nederland ondanks zijn sterke optreden met een sterke boodschap dan wel geen punten, voor de feestende menigte in Ahoy was het een onvergetelijke avond.

"Heel gek om zonder mondkapje schouder aan schouder te feesten en te juichen, zo fijn dat het weer kan", zegt een bezoeker. "Als vanouds, maar ook onwerkelijk", zegt een ander.

We stonden na afloop bij de uitgang van Ahoy, vroegen hoe het was en natuurlijk of Rotterdam de verwachting waar had gemaakt.