Man hevig bebloed aangetroffen na steekpartij in Vlaardingen

Bij een steekpartij op de Markgraaflaan in Vlaardingen is zondagochtend vroeg een man gewond geraakt. Vier zouden vier verdachten zijn aangehouden.

De steekpartij was rond 02:00 uur in de nacht. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft vier mannen aangehouden.

Het slachtoffer was zwaar bebloed, hij zou in zijn hals of bovenlichaam zijn gestoken. Agenten hebben een groot mes veiliggesteld.