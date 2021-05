Kijkje achter de schermen van de spectaculaire finale-act op de Erasmusbrug met Afrojack

Het was een combinatie van een vooraf opgenomen film in de metro naar de Erasmusbrug, een bombastisch pompend optreden van Afrojack bovenop de blikvanger over de Nieuwe Maas en een feilloze overschakeling naar Ahoy, waar het nummer live verder ging met zang van Glennis Grace.

Kijk hier naar opnames achter de schermen van het optreden van Afrojack bovenop de Erasmusbrug vol strijkers en danser: