Dit was de leukste week in tijden: lees hier onze beste verhalen over het songfestival in Rotterdam

Van Feyenoord-watcher naar songfestivalverslaggever

Dennis van Eersel | Foto: Rijnmond

We hadden twee jaar om uit te kijken naar dit moment. Het bleef al die tijd spannend. Zou het doorgaan? En als het doorging, hoe dan? Toen uiteindelijk alle delegaties aankwamen, de repetities begonnen en het echt ging gebeuren, was één man misschien wel het gelukkigst: onze verslaggever Dennis van Eersel. Het hele jaar Feyenoord-watcher, maar een week per jaar songfestivalverslaggever. Lees hier zijn verhaal:

Kabouter Buttplug op de turquoise loper

De eerste keer dat we de deelnemers zagen, was op de turquoise loper in de Cruise Terminal Rotterdam. Daar kregen ze van onze verslaggever Tenny Tenzer en Jacco van Giessen gelijk een snelcursus Rotterdam. Kijk hier terug wat de deelnemers vinden van Rotterdamse iconen als burgemeester Aboutaleb, Feyenoord en Kabouter Buttplug.

Orgel Jokes 15 seconds of fame

Orgel Joke achter haar orgel | Foto: Rijnmond

Allemaal prachtige iconen natuurlijk, maar ze staan in de schaduw van Orgel Joke. De organisatie besefte dat ook en verzocht haar een video in te sturen, zodat miljoenen mensen door heel Europa tijdens de eerste live-show kennis konden maken met het muzikale icoon uit Vlaardingen. Zelf bleef Joke kalm onder alle nieuwe, internationale aandacht: "Of ik heel veel nieuwe volgers heb gekregen op Instagram weet ik eerlijk gezegd niet. Daar heb ik nog niet naar gekeken."

John mocht gratis naar het songfestival

Het songfestival is niet alleen een feestje voor de happy few. Rotterdam gunt de minima ook een plekje in dit unieke festijn. Daarom mocht John van Bruggen uit Rotterdam-Vreewijk gratis naar het festival. Hij kon zijn geluk niet op. "Je kijkt er altijd naar, je droomt ervan... En nu wordt het realiteit. Het is toch uniek om erbij te kunnen zijn!"

Máxima en de schattige Elif en Maryam

Bij zo'n feest waarbij de hele wereld naar Rotterdam kijkt, kan ons Koninklijk Huis niet thuisblijven. Máxima bezocht het festival, maar daarvoor ging ze langs bij een basisschool in Crooswijk. Daar maakte ze diepe indruk op Maryam en Elif die voor misschien wel het schattigste moment van de hele week zorgden met hun beschrijving van dit hoge bezoek.

Het wrede lot van Stien

Het lot van Stien staat in schril contrast met deze blije meisjes. Zij had een kaartje, maar mocht door haar leeftijd (77) uiteindelijk toch niet naar het songfestival. Verslaggever Tenny Tenzer strooide nog wat extra zout in deze wonde door haar mee te nemen naar Ahoy, waar ze bij de deur inderdaad te horen kreeg dat ze niet welkom was. Talkshow Op1 zag het lot van Stien ook met lede ogen aan, waarna ze vrijdag in de talkshow werd uitgenodigd en dus toch even in Ahoy mocht zijn.

De danser naast Jeangu

Gil Gomes | Foto: Eurovisie Songfestival AVROTROS

Niet alleen voor de Nederlandse inzending Jeangu Macrooy was zijn optreden in de finale een droom die uitkwam. Ook zijn Rotterdamse danser Gil heeft veel leed en tegenslagen moeten verwerken om uiteindelijk op het podium in de finale te shinen. Lees zijn indrukwekkende verhaal.

Hart op de tong in Zuidwijk

Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als er ook wat inwoners het feest toch door een net wat andere bril zien. Kijk hier mee hoe men in Zuidwijk reflecteert op dit unieke evenement in eigen stad. "Van de dertig kunnen er achtentwintig naar huis. Ze kunnen niet zingen.”

Achter de schermen bij de finale-act

We vragen ons af of deze zuurkijkers ook niet een klein sprankje trots voelden bij het zien van de waanzinnige finale-act van Afrojack, waar de RET en de Erasmusbrug de hoofdrol spelen. Kijk hier hoe dit tot stand kwam:

Krijg je geen genoeg van? Op onze songfestivalpagina hebben we alle verhalen van de afgelopen weken verzameld.