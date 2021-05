Rotterdam in het middelpunt van de aandacht: dit schreven de internationale media over onze stad

Is er eerder zoveel geschreven over Rotterdam als de afgelopen week? Zo positief ook? Hier een overzicht van alle - voornamelijk juichende - verhalen over onze stad als host van het Eurovisie Songfestival.

Stad met vele gezichten

Uiteraard belichten veel media de unieke architectuur van Rotterdam. De meest gelezen Catalaanse krant El Peridioco schrijft: "Rotterdam is een stad met vele gezichten: modern, authentiek, elegant en met een mysterieuze aureool. Het is ongetwijfeld de architectonische hoofdstad van Nederland met een silhouet dat voortdurend verandert. Rotterdam is een stad die zichzelf heeft gemaakt na de bombardementen van 1940, middenin de Tweede Wereldoorlog, door het Duitse leger. En dat is waar de magie van deze stad ligt, die volledig modern is maar nog steeds de overblijfselen onthult van een verleden dat ze niet vergeten."

Meest diverse stad van Europa

De Duitse kwaliteitskrant Süddeutsche Zeitung schrijft over de grote diversiteit van Rotterdam, volgens de krant "misschien wel de meest internationale van alle Europese metropolen." "Slechts een op de twee van de 640.000 inwoners is afkomstig uit Nederland. In "Manhattan aan de Maas", zoals Rotterdam vanwege deze diversiteit en skyline wordt genoemd, wonen mensen uit 170 landen.

Voorbij de tulpenclichés

Het Oostenrijkse Der Standard staat stil bij het bombardement en de opbouw van de stad. "De wonden van die tijd gapen nog steeds in de bevolking van vandaag. Dat is ook te merken op het Eurovisie Songfestival." De krant heeft ook oog voor de klassieke verhoudingen in Nederland. "De havenstad is altijd in de eerste plaats een industrie- en arbeidersstad geweest. "In Rotterdam verdien je het geld dat je in Amsterdam uitgeeft" is een veel voorkomende uitdrukking."

"Rotterdam gaf Nederland de kans om zich te presenteren van een kant die verder gaat dan de molen, coffeeshop en tulpenclichés. Als een moderne metropool die Europa's goederenverkeer controleert en cultureel en architectonisch nieuwe wegen durft te betreden."

Historisch Delfshaven

De meest gekozen vorm van de internationale pers is een lijst van tips van Rotterdamse bezienswaardigheden. De vast terugkerende hoogtepunten zijn niet verrassend: het Centraal Station, de Erasmusbrug, de Markthal en de Rotterdam. El Peridióco tipt de lezers ook een hoogtepunt buiten de stad, Kinderdijk: "Kinderdijk is de beroemde stad vol windmolens en omgeven door zee die op de Werelderfgoedlijst staat. Waar heeft Rotterdam hier mee te maken? Makkelijk ... we kunnen ze in slechts 30 minuten bereiken door aan boord te gaan van een van hun vaporetto's."

Naast de nadruk op de vernieuwende architectuur, tippen veel media ook het oude Delfshaven. Euronews schrijft: "Rotterdam is overwegend een metalen en betonnen metropool - grotendeels vanwege de verwoesting tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat betekent dat een groot deel ervan is herbouwd en gemoderniseerd. Maar de overgebleven historische hoekjes zijn enkele van de charmantste in Europa. Delfshaven is zo'n plek. De oude haven bleef de bombardementen bespaard en staat vandaag nog steeds als een van de meest pittoreske wijken van de stad. Als je er toch bent, breng dan zeker een bezoek aan de Pilgrim Fathers ’Church en stop voor een koud biertje bij Brouwerij De Pilgrim."

Uitzicht vanaf de Euromast

Ook een ouder icoon blijft niet onopgemerkt. Eén van de grootste Spaanse kranten staat langer stil bij De Euromast. "Hoewel de hele stad een voorbeeld is van de modernste architectuur, is een bezoek aan Euromast een uitstekende manier om het bezoek te beginnen. Het is een toren waarmee je naar een observatieplatform kunt gaan, op 100 meter, om een ??panoramisch uitzicht over de stad en zijn indrukwekkende haven te zien, maar je kunt nog steeds hoger stijgen met de Euroscoop-draaiende lift, op 185 m hoog niet minder . En de meest gedurfde kan tot op de grond abseilen. Jij kiest."

Het Italiaanse persbureau Ansa was zo vriendelijk ook onze Amsterdamse vrienden het gevoel te geven door de naam van Ahoy te linken aan dat andere stadion: ze schrijven: "De 65e editie van het Eurovisie Songfestival 2021, het populairste zangevenement van Europa, vindt plaats in Rotterdam in de Ahoy Arena en omvat 39 landen."

Bewonderen vanaf het water

Het Spaanse tijdschrift Hola schrijft over de beste plek om Rotterdam in je op te nemen: vanaf het water. "In een stad met perspectieven als Rotterdam moet je haar profiel bijna vanaf het water bewonderen, zo nauw daarmee verbonden. In de opvallende Spido-boten, in de waterbus, de watertaxi of in een enkele bus die door het centrum van Rotterdam vaart en de volgende minuut tussen de Maasboten, het silhouet van deze metropool in permanente constructie en met internationaal vermaarde architectuur: het biedt altijd nieuwe verrassingen."

De conclusie van alle deze internationale lof is misschien wel dat Italië er met de winst vandoor ging, maar dat Rotterdam de grote winnaar is van deze onvergetelijke editie.