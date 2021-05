Het songfestival is weg, muziekstad Rotterdam blijft trots achter

'Mijn Rotterdam' is een muzikale tocht door de haven. Op de Nieuwe Maze, het schip van het Havenbedrijf Rotterdam, zingen Glenda Peters en Lena Evora een dag na de songfestivalfinale een lied over de stad en over de liefde. Daarnaast zie je spoken-word artiest Geoffrey van der Ven, de SKVR Brassbandschool en Alexander van Popta met zijn versie van “Tu Te Reconnaîtras”.

Kijk en geniet van de muziek én van de stad, want Rotterdam gloeit na van het Eurovisie Songfestival. De manier waarop de Maasstad zich de afgelopen week aan Europa heeft gepresenteerd, was van ongekend hoog niveau. Rotterdam als de officieuze hoofdstad van Nederland en voor de inwoners sowieso de mooiste stad van de hele wereld.

Deze video is tot stand gekomen met dank aan Rotterdam Festivals, de organisator van het stadsprogramma rondom het Eurovisie Songfestival. Heb jij de afgelopen weken deelgenomen aan, of kennisgenomen van, één of meerdere activiteiten uit het stadsprogramma? Klik dan hier en geef je mening.