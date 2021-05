Sinisterra en Linssen schieten Feyenoord naar Europees voetbal in spannend duel met FC Utrecht

Onder het oog van 6500 toeschouwers begon Feyenoord scherp aan het finaleduel van de play-offs. In de eerste zes minuten waren de Rotterdammers al dreigend via Nicolai Jørgensen (kopbal op het dak van het doel) en Steven Berghuis (schot hard naast en over). Daarna golfde het spel wat op en neer, maar FC Utrecht kon Feyenoord-doelman Justin Bijlow eigenlijk de hele eerste helft niet serieus bedreigen.

Na zo'n 25 minuten spelen kwam Feyenoord op voorsprong, via een prachtige treffer van Luis Sinisterra. De Colombiaan omspeelde Hidde ter Avest om vervolgens verwoestend uit te halen in de korte hoek: 1-0. De explosie van geluid die de treffer veroorzaakte in De Kuip, zorgde zichtbaar voor emotie bij Feyenoord-trainer Advocaat.

Vlak voor rust ontsnapte Leroy Fer aan een directe rode kaart. De middenvelder voorkwam een Utrechtse counter met een harde charge op Sander van de Streek, maar scheidsrechter Dennis Higler hield het bij geel. Daarmee ging Feyenoord zonder schade naar de kleedkamer: geen tegentreffer en nog elf man op het veld.

FC Utrecht dreigender

De tweede helft begon wederom fel, maar echte kansen bleven nog een tijdje uit. Ruim 25 minuten voor het einde van de wedstrijd kreeg Utrecht de eerste echte mogelijkheid op de gelijkmaker. Gyrano Kerk had de bal van dichtbij voor het intikken, maar Bijlow wist een doelpunt met een uitstekende reflex te voorkomen. Een paar minuten later kreeg ook Adrián Dalmau een honderd procent kans op de 1-1, maar hij schoof de bal van dichtbij net voorlangs.

FC Utrecht ging in de laatste twintig minuten van de wedstrijd steeds nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker, met ook oud-Feyenoorder Eljero Elia binnen de lijnen. Feyenoord loerde daarbij vooral op de counter.

Beslissing

En met succes. Vlak voor de blessuretijd begon kon invaller Bryan Linssen alleen op Utrecht-doelman Eric Oelschlägel af, om vervolgens rustig de 2-0 binnen te schuiven.

De laatste minuten van Feyenoord-FC Utrecht leverden een indrukwekkende sfeer op in De Kuip. Buiten klonk vuurwerk, op de tribunes gezang, en aan de zijlijn genoot Dick Advocaat geëmotioneerd van zijn laatste minuten als trainer van Feyenoord. Na het laatste fluitsignaal kon de Kleine Generaal zijn tranen niet langer bedwingen en rende hij snel de catacomben in.

De overwinning op FC Utrecht betekent dat Feyenoord zich voor het eerst ooit winnaar van de play-offs om Europees voetbal mag noemen.

Feyenoord - FC Utrecht 2-0 (1-0)

24' Luis Sinisterra 1-0

90' Bryan Linssen 2-0

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Malacia, Botteghin, Senesi, Haps; Fer (62' El Bouchataoui), Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen (83' Linssen), Sinisterra (90+2' Spajic)