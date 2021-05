Dit zijn de plannen van het populaire streetfashionlabel Clan de Banlieu voor hun eigen Rotterdamse voetbalclub

Georginio Wijnaldum, Hakim Ziyech, David Neres: allemaal dragen ze Clan de Banlieu. Het Rotterdamse label ontwierp in 2019 ook al shirts voor Sparta. De band met voetbal en voetballers is dus close. Toen een groep 'voetbalvaders' hen benaderden met de vraag of ze wilden meehelpen bij het oprichten van een voetbalclub was het antwoord vrij makkelijk, vertelt Richard Lopes Mendes, oprichter van Clan de Banlieu. Afgelopen weekend was de eerste talentendag van FC de Banlieu. Wij vroegen hem wat de plannen zijn voor de nu al bestgeklede voetbalclub van de stad.

Wat is de missie van Clan de Banlieue?

"Kort gezegd is onze missie om voor een stukje banlieue in iedereen te zorgen. Dat doen we in de vorm van kleding en hoe we dingen doen, en dat geven we door aan onze consumenten en volgers. Clan de Banlieue is ooit begonnen als schoolproject, met de insteek van het halen van mijn diploma. Nu zijn we in een heel ander stadium. Dat is echt zo gegroeid. We hebben gekeken naar de normen en waarden die we hebben meegekregen in onze opvoeding en dat geprobeerd te vertalen naar de dingen die we doen. We hebben iets geflikt wat zo 1-2-3 niet mogelijk lijkt; dat willen we ook uitdragen."

"Het is niet overigens niet aan ons om te bepalen hoe mensen hun leven zouden moeten leiden. Het gaat erom hoe wij de wereld zouden willen zien: we proberen heel veel te doen voor de mensen om ons heen en soms begint dat bij degenen links en rechts van je. Soms haal je voldoening uit dingen die niet resulteren in geld, maar in een lach op iemands gezicht: dat proberen wij op onze vierkante meters in Noord uit te dragen. Die vierkante meters proberen we steeds iets groter te maken, om te laten zien dat niets onmogelijk is."

Wat is volgens jullie het grootste misverstand over achterstandswijken, de banlieue?

"Dat de banlieue een achterstandswijk is. Dat is het gewoon niet; gras is niet blauw en de lucht is niet groen. Banlieue is de naam van een collectief. Het is een wijk die grenst aan de grote stad. Een slaapstad; een plek waar mensen wonen, terwijl ze gaan werken in een andere stad. Het beeld wordt geschetst dat de banlieue iets negatiefs is. Wij als merk laten zien dat het dat niet is. De banlieue staat voor het helpen van anderen; het najagen van je dromen; positief blijven in moeilijke tijden; streven naar het beste wat haalbaar is."

"In iedere 'banlieue' buitenwijk heb je een samensmelting van culturen, waar broederschap en samenhorigheid een van de vele aspecten zijn die ook daar terugkomen. Met onze kleding proberen we dat mee te geven. De kleding is een vertalen van wie wij zijn; de grootste tool die we gebruiken om onze boodschap uit te dragen. We proberen een plekje te maken waar mensen zich kunnen identificeren met de banlieue; echt een lifestyle creëren."

Leonidas in betere tijden | Foto: Rijnmond

Waarom een voetbalclub, hoe past dat bij het merk?

"Vorig seizoen hebben we denk ik als eerste kledingmerk ever een voetbalshirt gemaakt voor een professioneel team; Sparta. Wij zijn opgegroeid met voetbal, de consument houdt van voetbal: iedereen houdt van voetbal. Het is een taal die iedereen spreekt. Dit probleem (de voetbalclub die omviel, red.) kwam op ons pad en wij proberen dat op te lossen. Dat is het stukje maatschappelijk ondernemen, dat hoort bij ons. Wij willen onze visie overdragen aan voetballende kinderen."

"Het had net zo goed een hockeyclub kunnen zijn, of dat we volgende week asielhonden gaan redden; het was toevallig voetbal wat we voor onze voeten kregen. Het was overigens wel een hele klus. Je zit met meer dan honderd ouders, die allemaal willen weten dat hun kind veilig is bij de club. Je hebt goede begeleiding nodig."

Wat willen jullie met die club bereiken?

"We willen onze visie uitdragen. Ik speel zelf in het eerste, m'n compagnon speelt er ook zelf. Iemand van ons zit samen met de voetbalvaders Koen en Niels in het bestuur en ik regel ook de randzaken, de leuke dingen eromheen. De trainers die we aanstellen moeten ook onze visie delen en dan willen we op niveau gaan spelen."

"De jeugd speelt sowieso al op het hoogste niveau, dat zijn de spelers die we hebben overgenomen van Leonidas. De kinderen hebben een droom. komen drie keer per week naar de club om iets te doen waar ze plezier bij hebben. Dat is iets wat wij 24/7 moeten bewaken. We willen de kinderen met een nieuwe club en een nieuw complex laten groeien en de beste voetballers maken die we van ze kunnen maken."

Wat is volgens jullie de belangrijkste eigenschap voor een speler van Banlieu FC

"We willen een club bouwen waar bepaalde disciplines worden ingegoten; waar normen en waarden gelden, die voor ieder van ons gelden. Teamverband, respect voor anderen; dat zijn dingen die belangrijk zijn. De kinderen worden getraind om prestaties te leveren op een leuke, respectvolle manier."

Wie gaat jullie aartsrivaal worden?

"Ik denk niet dat we een aartsrivaal krijgen. We zijn per slot van rekening een amateurvoetbalclub, dan hebben we niet direct een aartsrivaal. We gaan gewoon lekker voetballen en wie van ons wil winnen, moet z'n uiterste best doen."