Dick Advocaat neemt emotioneel afscheid van Feyenoord: 'Blij dat Berghuis me niet beet hield!'

Advocaat hoefde niet zo nodig op 'de schouders'. "Daar kan ik niet zo goed tegen, dat heb ik nooit gehad. Zo is het prima."

Er speelde eigenlijk niets specifieks in Advocaat zijn hoofd. "Nee, het komt gewoon ineens. Daar moet jij heel wat jaartjes op wachten voordat jij dat ook krijgt. Op een bepaalde leeftijd komt dat uit het niets", zegt 'De Kleine Generaal' tegen verslaggever Dennis van Eersel.

Over het sportieve aspect was Advocaat duidelijk: “De laatste weken kwam het geloof in elkaar terug. Het was vandaag niet mooi, maar wel nuttig”, zegt Advocaat tegenover Rijnmond. “We waren vandaag echt een team en je hebt het geluk dat je een fantastische doelman hebt”, gaat hij verder.

'We hadden in top-vier moeten eindigen, maar maken het nu een beetje goed'

Advocaat steekt wel de hand in eigen boezem. “We hadden bij de eerste vier moeten eindigen. Het is gewoon niet goed dat we dat niet hebben bereikt. Maar gelukkig maken we het vandaag wel een beetje goed. Voor mezelf is het ook een prettig idee. Het geeft een goed gevoel na alles wat er gebeurd is. Ze hebben echt gevochten als leeuwen. Iedereen stond er, de laatste weken. Dat stemt me tevreden. Als straks het nieuwe seizoen begonnen is, is het fijn dat we het aardig hebben afgesloten.”

Voor Feyenoord zal Advocaat altijd een speciale club blijven. “Ik had dat al van jongs af aan. Toen ik bij ADO Den Haag speelde, ging Happel naar Feyenoord. Ik had toen al het idee: daar wil ik ook terechtkomen. Toen ik wat kleiner was klom ik al over het hekje omdat ik geen geld had om een kaartje te kopen. Dat is me altijd bijgebleven.”