Berghuis: 'Speelde geen moment in mijn hoofd dat dit mijn laatste wedstrijd voor Feyenoord was'

Berghuis ging na afloop met zijn dochtertje het veld op, maar dat was dus niet om afscheid te nemen van Het Legioen. "We hebben echt een heel leuke groep waar de vrouwen ook goed met elkaar omgaan, die er in deze tijd het beste van proberen te maken. Het zijn dankbare momenten, dat je het samen zo even kan beleven."

Bekijk hieronder het gesprek met Steven Berghuis. Tekst loopt onder video.

Advocaat verdiende een ereronde, vijfde plek is niet goed genoeg

Berghuis probeerde vertrekkend trainer Dick Advocaat nog even in het zonnetje te zetten. "Ik heb het geprobeerd, of hij mee wilde lopen in de ereronde. Om hem zijn moment te gunnen. Dat wilde hij niet. Dat is ook zijn keuze, maar dat had hij wel verdiend."

De aanvoerder vindt dat Feyenoord aan zijn stand verplicht was om de play-offs te winnen. "Je krijgt uiteindelijk wat je verdient. Dat is dit jaar de vijfde plek. Dat is zeker niet goed genoeg. Daar moet iedereen binnen Feyenoord over nadenken richting volgend jaar, hoe we dat beter kunnen gaan doen. Dat is wel de bedoeling want een vijfde plek voor Feyenoord is niet goed genoeg, laten we eerlijk zijn."