Casper van Eijck: 'Toen ik bij Sparta zat had ik nooit gedacht dat Feyenoord zo ontzettend groot is'

Na bijna veertig seizoenen op de bank bij Feyenoord en Sparta, is het genoeg geweest voor Casper van Eijck. De clubarts nam zondagmiddag tijdens Feyenoord-FC Utrecht afscheid van het betaald voetbal. "Tuurlijk is dat gek, maar het valt allemaal de goede kant op zou ik bijna willen zeggen."

"Er zijn een aantal dingen die me bij blijven", vertelt Van Eijck als we hem vragen naar de hoogtepunten van twaalf jaar Feyenoord. "Allereerst hoe groot de club eigenlijk is. Toen ik bij Sparta zat had ik nooit gedacht dat Feyenoord zo ontzettend groot is en dat het zo ontzettend veel losmaakt bij mensen. Echt onwaarschijnlijk. Daarnaast blijven de successen die we behaald hebben me natuurlijk bij, met als kroon het kampioenschap. En de vriendschappen die ik heb opgebouwd met eigenlijk alle trainers die hier gepasseerd zijn."

"Wat natuurlijk een hele grauwe sluier over het geheel heeft geworpen is het overlijden van Carlo de Leeuw, en recentelijk ook de ziekte van Fred Zwang. Dat is iets wat me ook ontzettend bij blijft."

Van Eijck benoemt twee redenen voor zijn afscheid. Zo is hij druk met zijn eigen stichting Support Casper, waarmee hij al lange tijd onderzoek doet naar alvleesklierkanker. "We hebben financiële middelen bij elkaar gekregen om een eigen productiefaciliteit te bouwen, die is inmiddels klaar. Daar gaan we zelf virussen maken. Virussen hebben de afgelopen maanden een heel beangstigend karakter gekregen, maar wij willen virussen gebruiken om ze te laten doen wat wij willen en niet om ze te laten doen wat het virus wil, zoals bij het coronavirus."

Met die virussen hoopt Van Eijck kankerpatiënten te kunnen behandelen. "Wij hopen dat dat het verschil gaat maken, de eerste vooruitzichten zijn veelbelovend. Op deze manier proberen we stappen te maken in het behandelen van agressieve vormen van kanker, waar de laatste jaren weinig vooruitgang in is geboekt."

Opvolger

"De andere reden is dat ik ook vind dat je de jeugd de kans moet geven. In Joost van der Hoek heb ik een supergoede opvolger gevonden. Dan valt het allemaal de goede kant op zou ik bijna willen zeggen."

Van der Hoek, die Van Eijck leerde kennen in het Erasmus MC, komt over van AZ. "Om even duidelijk te zijn: toen ik vorig jaar zei dat het mijn laatste jaar zou worden heb ik Joost al gevraagd", vertelt Van Eijck. "Dat staat dus volledig los van wat er daarna is gebeurd (met de komst van Arne Slot naar De Kuip, red.). Joost is altijd mijn beoogde opvolger geweest."